Se entregó este lunes el expresidente de la Junta de Maldonado que estaba prófugo

Se entregó este lunes el edil blanco y expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, tras permanecer prófugo de la Justicia desde el miércoles pasado en una causa por corrupción pública de la que informara Caras y Caretas. Por la misma están imputados otros dos expresidentes de la Junta, José Luis Sánchez y Darwin Correa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Javier Benech, director de Comunicaciones de la Fiscalía, informó que Infante "se presentó directamente en el juzgado".
Infante se fugó a Argentina el pasado miércoles 3 de setiembre, sobre las 10:00 de la mañana, cuando faltaban cuatro horas para la audiencia de formalización en la causa que lo investiga por desvíos de fondos.
Además de Infante, por el caso fueron imputados los expresidentes José Luis Sánchez y Darwin Correa, todos del Partido Nacional.
Expresidente se fugó
En la ocasión, los abogados de Infante sí se presentaron, y el hombre fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención. Por su parte, Sánchez y Correa fueron imputados por los delitos de fraude y falsificación ideológica por funcionario público.
El Partido Nacional suspendió los derechos partidarios de los expresidentes.
Según la investigación, quedó en evidencia que las autoridades pagaron más de $ 1,3 millones en obras de reparación de la Junta Departamental que no consta se hayan realizado. Este dinero terminó en una cuenta del hijo de Sánchez, quién dijo que se la entregó a su padre. Los imputados hacían y autorizaban facturas que iban desde los $ 115.000 a $ 175.000.
Facturaban y que quedaban con la plata
De acuerdo a lo informado, facturaban por intermedio de una empresa real que no concretaba los servicios y el dinero era enviado a la cuenta bancaria del hijo de José Luis Sánchez, que luego lo transfería a su padre.
Para Sánchez y Correa se fijaron medidas limitativas con retiro de documentación de viaje y prohibición para salir del país por 90 días. Ambos deberán presentarse una vez a la semana en la seccional policial de su domicilio. Además, la imputación será comunicada a la Corte Electoral.