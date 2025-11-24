Se presentó Cosechando Esperanzas: el proyecto de Richard Read para la reinserción de jóvenes infractores

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, fue presentado este lunes el proyecto Cosechando Esperanzas, una iniciativa impulsada por Richard Read cuyo objetivo es promover la reinserción social y laboral de los adolescentes Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) que recuperan la libertad y contribuir a la reducción de la reincidencia.
En el evento participaron, además, la vicepresidenta Carolina Cosse; el expresidente Luis Lacalle Pou y los directores de Inisa, Ángel Fachinetti y Daniel Radío, entre otras autoridades.
Oportunidades de trabajo y reinserción social para 80 jóvenes del Inisa
El programa procura que adolescentes del Inisa accedan a oportunidades laborales y capacitación en empresas y otras organizaciones. Read, informó que 80 jóvenes del Inisa podrán acceder a oportunidades laborales y capacitación, a partir de marzo o abril de 2026.
Los participantes trabajarán en la Colonia Berro, en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y en empresas privadas que apoyan el proyecto. Además, recibirán capacitación para el desempeño de trabajo.
“Se apuesta a dar una oportunidad a los gurises, tratando de conseguirles ubicación laboral, pero ellos tienen que continuar sus estudios. Tienen que devolverle a la sociedad lo que se está haciendo por ellos”, sostuvo. Los jóvenes serán elegidos por el Inisa en base a "disciplina, ganas y voluntad", explicó.
Asimismo, Read se refirió a las coincidencias que existen entre los actores de la sociedad y el sistema político respecto a la temática: “Me genera entusiasmo saber que hay un Uruguay posible, que hay que trabajar por él”, dijo.
“En la clase política uruguaya, es posible juntarse por causas nobles que construyen sociedad”, concluyó el ex líder sindicalista.
“Tenemos que trabajar para que salgan y no vuelvan nunca más”
Por su parte, el presidente de Inisa, Jaime Saavedra, manifestó “una gran ilusión” por el apoyo de todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, habló de las propuestas programáticas del organismo, entre ellas, mejorar la performance de egreso.
“Del total de jóvenes bajo nuestra posibilidad, hay un grupo chiquito que tiene un perfil complicado. Pero el 90% son gurises que han sufrido mucho y tenemos que trabajar para que salgan y que no vuelvan nunca más”, reflexionó.