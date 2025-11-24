Se presentó Cosechando Esperanzas: el proyecto de Richard Read para la reinserción de jóvenes infractores

Los participantes trabajarán en la Colonia Berro, en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y en empresas privadas que apoyan el proyecto. Además, recibirán capacitación para el desempeño de trabajo.

“Se apuesta a dar una oportunidad a los gurises, tratando de conseguirles ubicación laboral, pero ellos tienen que continuar sus estudios. Tienen que devolverle a la sociedad lo que se está haciendo por ellos”, sostuvo. Los jóvenes serán elegidos por el Inisa en base a "disciplina, ganas y voluntad", explicó.

Read

Asimismo, Read se refirió a las coincidencias que existen entre los actores de la sociedad y el sistema político respecto a la temática: “Me genera entusiasmo saber que hay un Uruguay posible, que hay que trabajar por él”, dijo.

“En la clase política uruguaya, es posible juntarse por causas nobles que construyen sociedad”, concluyó el ex líder sindicalista.

“Tenemos que trabajar para que salgan y no vuelvan nunca más”

Por su parte, el presidente de Inisa, Jaime Saavedra, manifestó “una gran ilusión” por el apoyo de todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, habló de las propuestas programáticas del organismo, entre ellas, mejorar la performance de egreso.

“Del total de jóvenes bajo nuestra posibilidad, hay un grupo chiquito que tiene un perfil complicado. Pero el 90% son gurises que han sufrido mucho y tenemos que trabajar para que salgan y que no vuelvan nunca más”, reflexionó.