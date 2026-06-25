Se viene la Clínica de Proyectos Culturales coordinada por Verónica Mato

"No es un espacio pensado solamente para personas que vienen del campo del arte, sino que es más amplio, y creo que eso lo hace justamente más rico porque se puede intercambiar y ver distintos proyectos", destaca Mato.

De este modo, se aceptan propuestas en cualquier etapa de desarrollo—desde una idea difusa hasta un proyecto en marcha que necesite revisión y de naturalezas muy diversas:

Proyectos artísticos o culturales en sentido amplio.

Festivales, ciclos y giras.

Propuestas formativas o talleres.

Iniciativas colectivas o individuales (como postulaciones a formación personal en el exterior).

No es necesario contar con experiencia previa en formulación de proyectos; el requisito fundamental es tener una idea y el deseo de concretarla.

Herramientas para la acción

La dinámica del taller combinará el aporte teórico con ejercicios prácticos, tanto individuales como colectivos, diseñados para aterrizar las ideas al plano de lo real. A lo largo de los cuatro encuentros se trabajarán aspectos clave del ecosistema cultural: Elaborar y fundamentar los objetivos de la propuesta, identificar a quiénes se dirige la propuesta, dónde se puede realizar y con qué equipo. Forma parte del proyecto también la gestión económica como la gestión de recursos, presupuestos y estrategias de financiamiento; en el taller se brindarán herramientas para la presentación pública de los proyectos.

Además, el proceso incluye un seguimiento entre encuentros a través de materiales digitales y devoluciones personalizadas por parte de la coordinación sobre los avances de cada participante.

Datos clave e inscripciones

Para garantizar un acompañamiento real y un intercambio fluido, los cupos son estrictamente limitados a un máximo de 10 participantes.

Contacto e inscripciones: WhatsApp al 091 807 822 o por correo electrónico a [email protected]