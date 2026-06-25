Estudiantes ocuparon el liceo IBO: "No puede ser que no haya presupuesto".

El Instituto Batlle y Ordóñez, conocido como Liceo IBO, está ocupado “de forma indefinida” por estudiantes del centro, en el marco de la Rendición de Cuentas. Entrevistados en el programa “Éramos tan progres”, de Caras y Caretas, Sofía Benítez y Leandro Sotelo, estudiantes del liceo, detallaron cómo se organizó la medida de ocupación, el procedimiento de votación y las principales reivindicaciones.
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En relación con la definición de la ocupación, los estudiantes señalaron que la medida fue sometida a votación. “Venimos organizando hace varios días el tema de ocupar, en el marco de la Rendición de Cuentas, que es ahora el 30. Pasamos por cada clase y se votó a favor de ocupar. Hoy llegamos a las seis de la mañana, esperamos a que llegue la directora e inspectora, se dialogó y firmamos el acta de ocupación”, relataron.
Reivindicaciones
Respecto a los reclamos, los estudiantes detallaron que el eje central es el incremento del financiamiento educativo, junto con demandas vinculadas a condiciones de estudio, infraestructura y recursos humanos. En ese sentido, señalaron también iniciativas específicas dentro de su plataforma.
“Estamos reclamando el 6 + 1 por ciento para investigación. También en nuestra plataforma reivindicativa está la creación del bachillerato en La Teja y cosas que faltan para que podamos estudiar bien y tener una buena educación: horarios de profesores, equipos multidisciplinarios, de limpieza, hay puertas y cerraduras que no funcionan y tenemos que trancar los salones con sillas. El liceo es muy abierto, hace mucho frío, falta calefacción", detallaron los estudiantes.
"Lo que hacemos nosotros es luchar por los derechos, el IBO no está ocupando por capricho o, como dicen las malas lenguas, porque queremos más días de vacaciones; lo hacemos por la Rendición de Cuentas porque queremos estudiar bien, no puede ser que no haya presupuesto para la educación”.