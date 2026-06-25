Estudiantes ocuparon el liceo IBO: "No puede ser que no haya presupuesto".

“Estamos reclamando el 6 + 1 por ciento para investigación. También en nuestra plataforma reivindicativa está la creación del bachillerato en La Teja y cosas que faltan para que podamos estudiar bien y tener una buena educación: horarios de profesores, equipos multidisciplinarios, de limpieza, hay puertas y cerraduras que no funcionan y tenemos que trancar los salones con sillas. El liceo es muy abierto, hace mucho frío, falta calefacción", detallaron los estudiantes.

"Lo que hacemos nosotros es luchar por los derechos, el IBO no está ocupando por capricho o, como dicen las malas lenguas, porque queremos más días de vacaciones; lo hacemos por la Rendición de Cuentas porque queremos estudiar bien, no puede ser que no haya presupuesto para la educación”.