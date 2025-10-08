Se vienen instancias clave para Penadés; Fiscalía presentó acusación, ¿qué viene ahora?

Mauvezín, en tanto, fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor.

Momento clave para Penadés

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, explicó a Subrayado (Canal 10) que en el caso de Penadés hubo una variación en la tipificación de los delitos y pasó de 11 a 10 delitos de retribución o promesa de retribución, además se entendió que el delito de corrupción de menores está incluido en el resto de los delitos. En el caso de Mauvezin, se mantuvo la imputación inicial.

Ahora hay un plazo de 30 días para que las defensas hagan sus descargos. Luego, se procederá a la audiencia judicial de control de acusación, instancia donde el juez decide qué pruebas pasan al juicio y cuáles no. Esto puede ocurrir antes de fin de año o en febrero de 2026, tras la feria judicial.

Cumplida esta instancia, se pasa al juicio oral propiamente dicho, ya en 2026. Benech afirmó que el juicio oral "es la instancia de máxima garantía que ofrece el sistema de justicia".