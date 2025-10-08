Tensión en Rocha: edilas del FA votaron el fideicomiso oficial a espaldas de su bancada

Durante la sesión, la edil Susana Núñez (de Asamblea Uruguay) —según confirmó la propia fuerza política— votó favorablemente el fideicomiso del Ejecutivo, lo que permitió su aprobación. El comunicado expresa que la legisladora actuó “a espaldas del Frente Amplio y de su sector”, y lamenta que “intereses ajenos al compromiso colectivo y al bienestar del pueblo rochense hayan derivado en una conducta política que rompe la confianza y compromete el futuro financiero del departamento”.

Según pudo saber este medio, la otra edila que votó a favor del proyecto oficial fue Graciela Fonseca, quien pertenece a un sector independiente dentro del FA.

En diálogo con Caras y Caretas, el edil frenteamplista Felipe González, abogado y autor del proyecto alternativo elaborado por la bancada del FA, explicó en detalle cómo se gestó el proceso y por qué el episodio desató "sorpresa" dentro de la fuerza política.

“El intendente Umpierrez presentó un proyecto de fideicomiso el 11 de septiembre a una delegación del Frente Amplio”, recordó González. Según relató, el planteo original preveía un fideicomiso de USD 40 millones a 15 años, bajo un marco jurídico “muy abierto y amplio” que otorgaba al intendente “mucha libertad de acción”.

“El intendente podía hacer obras sin pasar por la Junta Departamental, podía ser un 100% más de lo planificado y eso nos parecía que se debía topear”, precisó.

La contrapropuesta del FA

Ante esta situación, el FA respondió con una propuesta alternativa “seria y responsable”, que reducía el monto a USD 30 millones a 10 años, ampliables hasta 36 millones, e incluía maquinarias para los municipios, mejoras en transparencia, control y beneficios para el empleo local. “Las obras de infraestructura no se objetaron ninguna”, explicó, y destacó que incluso se agregaron nuevos proyectos: “Se incluyó el cerramiento de la piscina de Lascano, un centro de convenciones en La Paloma y un circuito primario de obras viales para La Paloma”.

González detalló que la propuesta frenteamplista incorporaba cláusulas para favorecer a empresas que emplearan mano de obra local, así como controles externos sobre la ejecución de las obras. “En el contrato anterior la Intendencia era juez y parte —certificaba las obras, hacía los presupuestos y adjudicaba—, nosotros queríamos que hubiera un contralor externo”, explicó.

Sin embargo, según el edil, el Ejecutivo solo objetó dos aspectos: el monto y el plazo. “El intendente insistía en los 40 millones de dólares y en los 15 años, no cuestionó el marco jurídico ni nos dio devolución”, afirmó.

El edil contó que el día de la votación, “cinco minutos antes de que inicie la sesión, nos avisan que se ingresó como asunto fuera de plazo el expediente con el fideicomiso de parte del intendente”, por lo que el FA solicitó una consulta rápida y comprobó que “habían edilas del Frente Amplio dispuestas a acompañar la postura del Ejecutivo”.

El edil calificó el procedimiento como “una votación a tapa prácticamente cerrada”, y alertó sobre las “incongruencias graves” del documento aprobado: “No se establecen controles, no se dice si va a haber un contralor externo, no se topea el monto de las obras. Se dice que el fideicomiso es hasta 40 millones de dólares, pero en realidad lo que se va a afectar son 5 millones por año, que multiplicados por 15 años dan 75 millones”.

Además, denunció que el expediente “no pasó por la Comisión de Hacienda ni por el Tribunal de Cuentas, como exige el artículo 301 de la Constitución”, y que el trámite se trató con carácter de urgencia. “Eso marca la urgencia del intendente de obtener un crédito que le permita tener fondos, porque no tiene dinero para disponer y necesita liberar presupuesto para apagar incendios”.

Sobre posible sanción a edilas

Consultado sobre la actuación de las edilas que rompieron con la bancada, González expresó: “La verdad no soy quien para juzgar su actitud. Quizás tendrán otros compromisos asumidos. No lo comunicaron de forma previa, nos habían manifestado que la opción a votar era la que el Frente Amplio estaba trabajando, incluso colocaron su nombre a la propuesta que el FA le había entregado al intendente”, dijo.

Agregó que el episodio “desconoció el trabajo colectivo” que había desarrollado la fuerza política: “Siento que le faltaron el respeto al trabajo, que dispusieron de mi tiempo, cuando entendían que igual iban a votar con el intendente”.

Ante la posibilidad de que el caso sea analizado por el Tribunal de Conducta Política del FA, González dijo que "el FA tendrá que evaluar qué camino seguir", ya que “no se trataba de algo individual". Y añadió: "El Frente Amplio se caracteriza por ser una fuerza colectiva y acá lo que hubo fue un desconocimiento”.

Pese a las tensiones, González aseguró que el Frente Amplio celebra que las obras se concreten, aunque cuestiona las condiciones: “Las obras eran las mismas que presentó el Frente Amplio, con la adecuación que el Frente les propuso. Lo único que cambiaron fue el tema de los controles y la libertad de decidir qué porcentaje afectan de la recaudación anual”.

Pereyra: "La propuesta del FA es potente porque considera muchos elementos, entre ellos equilibrar el déficit"

El senador Aníbal Pereyra, por su parte, coincidió en el diagnóstico de su correligionario y aseguró que el FA entrego una contrapropuesta "muy bien documentada y muy bien fundamentada" que "no difiere en montos, sino en el esquema de cómo se aplica el fideicomiso, generando un control externo”.

El legislador recordó que el fideicomiso utilizado en el período pasado “tuvo dificultades complejas”, y que la intención era "equilibrar el déficit". “Hubo obras que se duplicaron en sus montos, como la ruta de acceso a Punta del Diablo, que tenía un costo original de 800 mil dólares y pasó a ser de un millón 600 mil. Y ahora está hecha pelota, deteriorada totalmente”, señaló.

Además, Pereyra calificó como "una mala señal" la decisión del Ejecutivo departamental de romper el proceso de negociación: “Ante una mesa de diálogo formalizada, donde el Frente entrega una propuesta seria y responsable, ni siquiera se le dijo nada. Fue por el camino de romper el diálogo de la manera más abrupta”. Además, advirtió que el fideicomiso aprobado “no cumple con los preceptos que establece el artículo 301 de la Constitución”.

Al igual que González, Pereyra subrayó que la propuesta del FA priorizaba la compra de maquinaria para los municipios y la generación de empleo local, elementos ausentes en el texto aprobado. “Era una herramienta rápida de aprobación y ejecución, para tener en un corto plazo un parque de maquinarias potente para la obra cotidiana. Las obras que propuso el intendente, prácticamente el Frente no cuestionó ninguna, solo la prioridad de las que generaran más trabajo”, explicó.

Finalmente, el senador alertó sobre el deterioro financiero que atraviesa la Intendencia. “Hoy la Intendencia tiene serios problemas financieros. Recortó las horas extra, recortó la obra, está prácticamente paralizada, tiene deuda de 20 millones de dólares”, sostuvo.

Y advirtió que el nuevo fideicomiso “dentro de diez años va a ser una deuda impagable”. “Fue la Intendencia que más multiplicó su déficit en este quinquenio pasado. Por eso, la potencia de la propuesta del FA está en que considera varios elementos, entre ellos equilibrar el déficit".