Un hombre de 55 años -policía retirado- y su hijo de 28 fueron imputados este miércoles por el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero. A solicitud de la fiscal Angelita Romano, la Justicia formalizó al primero por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada, con prisión preventiva hasta el 7 de enero.
Van cayendo
Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a Mónica Ferrero
Un policía retirado de 55 años y su hijo de 28, fueron contratados por Marset para organizar el atentado contra Mónica Ferrero, según surge de la investigación.