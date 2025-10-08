Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a Mónica Ferrero

Su padre había sido detenido el lunes y en un allanamiento se le incautaron municiones que pertenecían al Ministerio del Interior. Fuentes de la investigación indicaron que los individuos formalizados este miércoles fueron contactados directamente por Sebastián Marset para organizar el atentado perpetrado el pasado 28 de setiembre.

Por el atentado a Ferrero ya había tres imputados y enviados a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal de Corte en Jacinto Vera), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta en la que llegaron.