Sociedad Policía | atentado | Mónica Ferrero

Van cayendo

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a Mónica Ferrero

Un policía retirado de 55 años y su hijo de 28, fueron contratados por Marset para organizar el atentado contra Mónica Ferrero, según surge de la investigación.

Camioneta donde se trasladaron los dos delincuentes que atentaron contra Mónica Ferrero.

Camioneta donde se trasladaron los dos delincuentes que atentaron contra Mónica Ferrero.
Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 55 años -policía retirado- y su hijo de 28 fueron imputados este miércoles por el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero. A solicitud de la fiscal Angelita Romano, la Justicia formalizó al primero por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada, con prisión preventiva hasta el 7 de enero.

El hijo fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago, con prisión preventiva hasta el 7 de abril. La Policía lo investigaba hace días por su vínculo con el atentado y en las últimas horas reunió las pruebas suficientes para presentarle a la fiscal Romano.

Se investigan vínculos con Marset

Este individuo había sido imputado la semana pasada y ya cumplía prisión preventiva, pero fue sacado de la cárcel de forma transitoria para declarar por el atentado. Estaba imputado por lesiones personales, por pegarle a un narcotraficante, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. Había sido detenido hace una semana en el barrio La Unión. Durante el procedimiento los policías incautaron un auto y documentos falsos.

Su padre había sido detenido el lunes y en un allanamiento se le incautaron municiones que pertenecían al Ministerio del Interior. Fuentes de la investigación indicaron que los individuos formalizados este miércoles fueron contactados directamente por Sebastián Marset para organizar el atentado perpetrado el pasado 28 de setiembre.

Por el atentado a Ferrero ya había tres imputados y enviados a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal de Corte en Jacinto Vera), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta en la que llegaron.

