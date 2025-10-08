A los 69 años falleció el DT de Boca, Miguel Ángel Russo

Russo se encontraba en internación domiciliaria desde principios de octubre, luego de que su salud se agravara a causa de un cáncer de próstata y vejiga que se le detectó en 2017.

Mientras tanto, la dirección técnica de Boca estuvo a cargo de su ayudante, Claudio Úbeda.

Pese a que aún luchaba contra la enfermedad, Russo fue designado para un tercer período como entrenador del club en junio de este año.

Russo y Boca

Antes había dirigido al club xeneize entre 2020 y 2021, y en 2007, cuando ganó la Copa Libertadores, el título más importante de los 10 que consiguió como entrenador.

Como director técnico dirigió equipos de Argentina, Chile, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudí.

Mientras fue futbolista defendió a un único club, Estudiantes de la Plata, donde fue ídolo.