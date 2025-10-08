A los 69 años falleció el DT de Boca, Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino y en particular Boca Juniors están de luto porque este miércoles falleció el director técnico del xeneize, Miguel Ángel Russo, a los 69 años. El exfutbolista padecía cáncer de próstata y vejiga, desde hacía 10 años.
Boca dio a conocer la noticia a través de su cuenta de la red social X: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".
Russo se encontraba en internación domiciliaria desde principios de octubre, luego de que su salud se agravara a causa de un cáncer de próstata y vejiga que se le detectó en 2017.
Mientras tanto, la dirección técnica de Boca estuvo a cargo de su ayudante, Claudio Úbeda.
Pese a que aún luchaba contra la enfermedad, Russo fue designado para un tercer período como entrenador del club en junio de este año.
Russo y Boca
Antes había dirigido al club xeneize entre 2020 y 2021, y en 2007, cuando ganó la Copa Libertadores, el título más importante de los 10 que consiguió como entrenador.
Como director técnico dirigió equipos de Argentina, Chile, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudí.
Mientras fue futbolista defendió a un único club, Estudiantes de la Plata, donde fue ídolo.