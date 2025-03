Sebastián Cal renunció a su candidatura y a Cabildo Abierto

"Deseo dirigirme a la opinión pública de Maldonado para informar que he decidido dejar sin efecto mi candidatura a la Intendencia de este departamento en las próximas elecciones.

Esta decisión ha sido tomada luego de una profunda reflexión, que me lleva a comprender que es momento de dar un paso al costado, situaciones personales que son de público conocimiento me obligan a redoblar el tiempo y la atención que debo dedicar a mis hijos, lo cual requiere mi total compromiso y presencia en este momento tan crucial de sus vidas.

Políticamente, quiero resaltar que mi agrupación, quien me honró con esta candidatura, me apoya totalmente en esta decisión. Agradezco profundamente a todas las personas que han depositado su confianza en mí, a mis colaboradores y amigos quienes han apoyado este proyecto desde sus inicios.

Valoro cada palabra de aliento y cada gesto de apoyo.

Mi compromiso con Maldonado no termina aquí. Continuaré trabajando por el bienestar de nuestra gente desde otros espacios, buscando siempre la mejor manera de contribuir al desarrollo y progreso de nuestro querido departamento.

Asimismo también quiero comunicar mi desvinculación al Partido Cabildo Abierto, el desgaste con la máxima dirigencia del partido no es novedad pero esta decisión en particular está fundamentada por hechos recientes que una vez más me llevan a ver una doble moral con que se manejan en algunos casos, tal como el que particularmente estoy viviendo.

Agradezco la comprensión de todos y reafirmo mi compromiso con el futuro de Maldonado”.