Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Serpaj | convenio | FFAA

Convenio Defensa - Inisa

Serpaj ve "peligroso que se valore a las FFAA como un ente de capacitación e inserción social"

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) comunicó su rechazo al convenio entre el Ministerio de Defensa y el Inisa para capacitar a los jóvenes privados de libertad.

Serpaj rechaza que jóvenes del Inisa se capaciten en el Ejército.

Serpaj rechaza que jóvenes del Inisa se capaciten en el Ejército.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) emitió un comunicado rechazando el convenio firmado este martes 27 de enero entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para capacitar jóvenes privados de libertad en talleres del Ejército Nacional.

“Entendemos que la 'oportunidad' de inserción socioeducativa y laboral en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA) es sumamente arbitraria, y presenta conflictos en relación a la promoción y restitución de derechos humanos”, advierte la organización.

Serpaj: "Persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina"

Asimismo, Serpaj apuntó que “es grave que, desde instituciones a cargo de la restitución de derechos, en especial los vinculados a la educación, se promueva impartir una educación militar hacia adolescentes”.

En ese sentido, el movimiento que vela por los derechos humanos considera que es “peligroso que se valore a las FF. AA. como un ente de 'capacitación e inserción social' para adolescentes privados de libertad”.

La formación militar “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”, motivo por el cual, Serpaj pone en duda que el flamante convenio firmado este martes por las autoridades del MDN y el Inisa “beneficie la formación de los adolescentes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Serpaj_Uruguay/status/2016192681639084276&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar