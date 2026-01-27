El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) emitió un comunicado rechazando el convenio firmado este martes 27 de enero entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para capacitar jóvenes privados de libertad en talleres del Ejército Nacional.
Convenio Defensa - Inisa
Serpaj ve "peligroso que se valore a las FFAA como un ente de capacitación e inserción social"
