Serpaj ve "peligroso que se valore a las FFAA como un ente de capacitación e inserción social"

En ese sentido, el movimiento que vela por los derechos humanos considera que es “peligroso que se valore a las FF. AA. como un ente de 'capacitación e inserción social' para adolescentes privados de libertad”.

La formación militar “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”, motivo por el cual, Serpaj pone en duda que el flamante convenio firmado este martes por las autoridades del MDN y el Inisa “beneficie la formación de los adolescentes”.