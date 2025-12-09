Sommaruga le respondió a Vallcorba, habló de corrimiento ideológico y lo invitó a debatir

"Cuando tu principal crítica es hacia el movimiento sindical y sus luchas por la justicia social, y no hacia la derecha y a las fuerzas del gran capital, es menester decir que hay una prueba contundente de corrimiento ideológico."

Además, Sommaruga recordó un episodio reciente que, a su juicio, evidencia la posición del Ministerio de Economía que integra Vallcorba:

"A fines de octubre, desde el ministerio de economía que Martín Vallcorba integra, se valoró muy positivamente el triunfo electoral de la extrema derecha en Argentina, en el entendido que era parte de un proceso de estabilización, avalando sin maquillaje la política económica de Milei."

Desafío a debatir: "Con argumentos, no con acusaciones"

La declaración concluye con un desafío directo para que Vallcorba defienda sus posturas con argumentos sólidos ante la opinión pública:

"Si el viceministro de economía quiere lo invito a debatir públicamente, a defender cada cual sus ideas y su posición de clase, pero con argumentos, no con acusaciones insolentes y vacías de contenido."

Sommaruga reaccionó a la publicación de Vallcorba en la red social X, donde compartió un extracto de la declaración del Congreso de Fuerza Renovadora, que hacía referencia a la "ética de la responsabilidad" y condenaba el "discurso tribunero, el pensamiento mágico y las promesas quiméricas" en contraposición a las complejidades del desarrollo.