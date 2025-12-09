Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sommaruga | Vallcorba | Sergio Sommaruga

Acusaciones insolentes

Sommaruga le respondió a Vallcorba, habló de corrimiento ideológico y lo invitó a debatir

Vallcorba hizo referencia "al discurso tribunero" y al "pensamiento magico", lo que fue interpretado por Sommaruga como un ataque a gravar al 1% más rico.

Sergio Sommaruga. 

 Foto: Manu Amengual
El dirigente del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, emitió una dura respuesta al viceministro de Economía, Martín Vallcorba, luego de que este último compartiera una declaración que adjetivaba propuestas como "pensamiento mágico" y "discurso tribunero", lo que fue interpretado por el referente del movimiento sindical como un ataque directo a la iniciativa de gravar al 1% más rico para financiar políticas contra la pobreza infantil.

Sommaruga calificó las críticas de Vallcorba como "acusaciones insolentes y vacías de contenido" y le lanzó una invitación formal a debatir públicamente.

Crítica al "corrimiento ideológico" y a la postura económica

El comunicado del dirigente sindical señala directamente al viceministro por su foco de crítica:

"Cuando tu principal crítica es hacia el movimiento sindical y sus luchas por la justicia social, y no hacia la derecha y a las fuerzas del gran capital, es menester decir que hay una prueba contundente de corrimiento ideológico."

Además, Sommaruga recordó un episodio reciente que, a su juicio, evidencia la posición del Ministerio de Economía que integra Vallcorba:

"A fines de octubre, desde el ministerio de economía que Martín Vallcorba integra, se valoró muy positivamente el triunfo electoral de la extrema derecha en Argentina, en el entendido que era parte de un proceso de estabilización, avalando sin maquillaje la política económica de Milei."

Desafío a debatir: "Con argumentos, no con acusaciones"

La declaración concluye con un desafío directo para que Vallcorba defienda sus posturas con argumentos sólidos ante la opinión pública:

"Si el viceministro de economía quiere lo invito a debatir públicamente, a defender cada cual sus ideas y su posición de clase, pero con argumentos, no con acusaciones insolentes y vacías de contenido."

Sommaruga reaccionó a la publicación de Vallcorba en la red social X, donde compartió un extracto de la declaración del Congreso de Fuerza Renovadora, que hacía referencia a la "ética de la responsabilidad" y condenaba el "discurso tribunero, el pensamiento mágico y las promesas quiméricas" en contraposición a las complejidades del desarrollo.

