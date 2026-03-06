Spilman: "Es vergonzoso que se cuestione que las feministas seamos antiimperialistas"

Sobran los motivos

La dirigente señaló que la consigna surge de la coyuntura geopolítica global y de las consecuencias que las disputas de poder tienen sobre la vida de las mujeres. “Me parece mentira [tener que explicarlo] por lo que está sucediendo en el mundo, por la coyuntura geopolítica, porque hay una avanzada de imperialismo en el mundo”, expresó.

En ese sentido, mencionó hechos recientes que, a su juicio, muestran la gravedad de la situación. Recordó que días antes del 8M “cayeron misiles sobre una escuela de niñas y mataron a ciento y pico de niñas en Irán”, y también hizo referencia a los impactos de las tensiones internacionales en América Latina.

Además, Spilman puso especial énfasis en la situación de Cuba, país que —según explicó— mantiene un diálogo permanente con organizaciones feministas del continente. Desde esa perspectiva, señaló que el bloqueo económico tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres.

“Tenemos un bloqueo a Cuba que nos tiene en vilo a todas las compañeras del movimiento sindical, pero a las mujeres nos tiene que tener en vilo”, afirmó. Según relató, organizaciones feministas cubanas han denunciado recientemente dificultades graves en el acceso a la salud reproductiva. “Hay treinta mil mujeres con embarazos de riesgo que no están pudiendo hacerse los controles prenatales y que corren en riesgo sus vidas y las de sus hijos”, advirtió.

Spilman también se refirió a la situación de Venezuela y a las consecuencias de las sanciones y bloqueos en el acceso a insumos de salud sexual y reproductiva en la región. “Cuando empezaron los bloqueos a Venezuela, uno de los primeros implementos que empezaron a bloquear, que empezó a dejar de entrar al país, fueron implementos médicos para hacer el PAP”, afirmó. Y añadió: “Eso es disciplinamiento a las mujeres. No tiene otro nombre”.

Según explicó, ese tipo de medidas tienen efectos directos sobre la autonomía y la salud de las mujeres. “Geopolíticamente, ¿qué te cambia que entren implementos médicos? Es disciplinamiento”, sostuvo. “Lo que hacen en Cuba hoy es disciplinamiento hasta por hambre”, agregó.

“Es vergonzoso que nos estemos cuestionando que las mujeres y las feministas nos declaremos antiimperialistas”, sentenció.

feminismo antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal

Para la vicepresidenta del PIT-CNT, estos ejemplos muestran que las luchas feministas no pueden pensarse aisladas de los procesos políticos y económicos globales. Por el contrario, sostuvo que el feminismo que reivindica el movimiento sindical se construye desde una mirada integral y solidaria entre pueblos.

“Mi feminismo, el feminismo que militamos algunas compañeras, es un feminismo antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista. Y aparte internacionalista”, subrayó. Y añadió: “Todo lo que le pasa a las mujeres en cualquier parte del mundo a nosotras nos atraviesa y nos va a atravesar siempre”, afirmó.

Reivindicaciones locales

Spilman también respondió a quienes sostienen que esa perspectiva dejaría en segundo plano las reivindicaciones locales. Al respecto, aseguró que la agenda de las trabajadoras uruguayas continúa siendo una prioridad para el movimiento sindical.

“¿Eso quiere decir que dejamos de lado las reivindicaciones de las mujeres uruguayas? Absolutamente no”, sostuvo. Como ejemplo, adelantó el encuentro que realizarán las mujeres sindicalistas en los próximos días. “El sábado y el domingo las sindicalistas de Uruguay vamos a estar en un encuentro de dos días discutiendo y planificando la agenda para este 2026, con toda la problemática que nos atraviesa como mujeres trabajadoras”, explicó.