Caso Penadés: ¿cuándo comienza el juicio contra el exsenador nacionalista?

Hay dos víctimas -la identificada con la letra “N” y Javier Viana- que afirman haber ido al apartamento de Penadés en ese edificio. Ambos dieron un relato similar de los hechos. Dijeron que el exlegislador los llevó allí en su auto, entraron en el vehículo directo al garage y luego tomaron un ascensor interno que los dejó en el piso donde vivía él. “Lo que dice el portero da contexto a lo que dicen las víctimas”, explicó la fiscal Isabel Ithurralde.

Aunque lo regular es que los testigos declaren en el juicio frente a un nuevo juez, hay circunstancias excepcionales que permiten que den su testimonio antes. Así fue solicitado por la Fiscalía en el caso del portero.

Próxima etapa

La próxima etapa del caso tendrá lugar la primera semana luego de la feria judicial, es decir, al comienzo del mes de febrero. Allí está previsto que se discutan las preguntas que se le realizarán a las víctimas que volverán a declarar. Las defensas de los imputados se habían negado de que lo hicieran previo al juicio pero el Tribunal de Apelaciones lo aceptó. La abogada de Penadés, Laura Robatto, pidió que se discutieran las preguntas y se les tomara declaración el mismo día. Sin embargo, la jueza lo negó por cuestiones logísticas y para no dejar a las víctimas horas esperando. “Todo el tema de las teorías conspirativas...”, dijo, refiriéndose a que entendía que la defensa de Penadés estaba dejando entrever que las víctimas podrían ser “preparadas”. Robatto se limitó a decir que la posibilidad de que declaren el mismo día era lo que daba más “garantías.