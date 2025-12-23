Caso Penadés: ¿cuándo comienza el juicio contra el exsenador nacionalista?

El caso del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés fue de los temas que generaron mayor polémica durante la administración de Luis Lacalle Pou. El tema continúa y al filo del comienzo de la feria judicial -que empieza el próximo 25 de diciembre-, se reunieron los protagonistas del caso Penadés para determinar detalles de cómo continuará el caso el año que viene. A partir de que la Fiscalía cerró la indagatoria y acusó al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y al profesor Sebastián Mauvezín, se abrió una etapa intermedia previa al juicio que promete ser larga. Según publica El País, dos de los representantes de la Fiscalía que estuvieron en la audiencia aventuraron que el juicio podría comenzar recién a fines de 2026 o incluso comienzos de 2027.
Previo al comienzo de la audiencia que encabezó la jueza Marcela Vargas, los participantes -Fiscalía y defensas de víctimas e imputados- conversaron informalmente sobre las metodologías de trabajo que podrían llevar adelante para ordenar el trabajo. Entre ellas, como ocurrió en Operación Océano, estipular días fijos para las audiencias.
Pero incluso antes de la apertura de esa etapa intermedia -en la que se debate una a una las pruebas propuestas para el juicio-, ocurrirá otra cosa. Cuatro víctimas del caso volverán a declarar ante Vargas para ampliar o rectificar puntos de su declaración anterior y también lo hará un testigo. Este último es un portero que trabajó en el edificio en que vivía Penadés en los años 90.
Hay dos víctimas -la identificada con la letra “N” y Javier Viana- que afirman haber ido al apartamento de Penadés en ese edificio. Ambos dieron un relato similar de los hechos. Dijeron que el exlegislador los llevó allí en su auto, entraron en el vehículo directo al garage y luego tomaron un ascensor interno que los dejó en el piso donde vivía él. “Lo que dice el portero da contexto a lo que dicen las víctimas”, explicó la fiscal Isabel Ithurralde.
Aunque lo regular es que los testigos declaren en el juicio frente a un nuevo juez, hay circunstancias excepcionales que permiten que den su testimonio antes. Así fue solicitado por la Fiscalía en el caso del portero.
Próxima etapa
La próxima etapa del caso tendrá lugar la primera semana luego de la feria judicial, es decir, al comienzo del mes de febrero. Allí está previsto que se discutan las preguntas que se le realizarán a las víctimas que volverán a declarar. Las defensas de los imputados se habían negado de que lo hicieran previo al juicio pero el Tribunal de Apelaciones lo aceptó. La abogada de Penadés, Laura Robatto, pidió que se discutieran las preguntas y se les tomara declaración el mismo día. Sin embargo, la jueza lo negó por cuestiones logísticas y para no dejar a las víctimas horas esperando. “Todo el tema de las teorías conspirativas...”, dijo, refiriéndose a que entendía que la defensa de Penadés estaba dejando entrever que las víctimas podrían ser “preparadas”. Robatto se limitó a decir que la posibilidad de que declaren el mismo día era lo que daba más “garantías.