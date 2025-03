Topolansky declaró por dichos sobre testigos que mintieron, pero "no aportó nada útil"

A juicio del fiscal es importante señalar luego de la declaración que las víctimas se ven reforzadas en su credibilidad.

Para condenar militares

Los dichos de Topolansky aparecen en el libro “Los Indomables” del periodista Pablo Cohen: "A un compañero nuestro vinieron a decirle: 'Mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano'. Y él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos".

“Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir, porque no somos traidores ni botones", sentenció.