Túnel en 18 de Julio: Orsi estudiará viabilidad de la contrapropuesta de la Intendencia

La posición de la Intendencia

En la Intendencia de Montevideo, no obstante, existen reparos a la construcción de un túnel sobre la principal avenida de la capital, entre otras cosas, debido a las consecuencias que tendría la obra desde el punto de vista de la actividad económica de la zona.

En la última reunión, que tuvo lugar el jueves en la Torre Ejecutiva, Bergara planteó que la comuna capitalina está trabajando en un informe con una propuesta alternativa al túnel. Está previsto que el intendente de Montevideo presente ese documento este martes en la reunión con Orsi, Etcheverry y Legnani.

Consultado al respecto, Orsi manifestó: “Estamos analizando alternativas a las que nosotros planteamos”. De todos modos, destacó que entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales involucrados hay “unanimidad y acuerdo absoluto en gran parte de la obra”, que será financiada mediante préstamos internacionales. “Falta definir cuál es la modalidad más conveniente para el centro de la ciudad, y eso es lo que vamos a ver con el intendente de Montevideo”, agregó el mandatario.

Orsi apuntó que la decisión final en torno al proyecto depende de la “viabilidad” de la propuesta que entregue este martes la Intendencia de Montevideo, “si es posible o no y qué dificultades puede tener una alternativa a esa idea de soterramiento”. “Veremos, analizaremos la propuesta y veremos si lo resolvemos o si nos damos un tiempo más; supongo que mañana podremos ir redondeando”, expresó.

Con todo, el presidente afirmó que “la obra más importante, o por lo menos la que va a llevar más tiempo, en cualquiera de los escenarios”, será el intercambiador proyectado para la zona de Tres Cruces, “porque es ahí donde se genera el nodo articulador de todo el sistema, 8 de Octubre, avenida Italia, y después la entrada al centro, pero no solo la entrada al centro, [sino también] la salida por bulevar [Artigas]”. “O sea, es la obra más compleja, la que va a llevar más tiempo, en cualquiera de los escenarios”, añadió.