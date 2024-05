"Un escándalo tras otro": Carolina Cosse habló sobre los chats entre Iturralde y Penadés

Para Carolina Cosse se trata de un hecho grave

Consultada por la prensa, Cosse manifestó su profunda preocupación: "Estamos frente a un hecho gravísimo, un nuevo escándalo en el marco de este gobierno. Que el presidente de un partido político intente presionar a la justicia es un hecho grave. Y si además se trata del partido político que gobierna, creo que puede configurarse en una crisis política que afecta a lo institucional. Verdaderamente creo que la ciudadanía no es lo que espera ni lo que se merece de la política ni de los políticos".

Cosse también hizo referencia a incidentes anteriores, como la concesión de un pasaporte a un narcotraficante (Marset) y las reuniones en la Torre Ejecutiva para supuestamente confabular cómo mentirle al Parlamento. "Gravísimo todo...cuando instituciones que tienen que defender las funciones clave del Estado caen en hechos de este tipo de forma sistémica, es verdaderamente preocupante", añadió.

Finalmente, Cosse hizo un llamado a que el tema no se cierre simplemente con una renuncia y que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer todos los hechos. "Espero que en este caso no se dé por cerrado el tema con una renuncia y que se investigue a fondo para saber todo lo que pasó. Quiero reiterar mi mayor preocupación por esta práctica reiterada de un escándalo tras otro, que no le hace bien al Partido Nacional, no le hace bien al asistente político, no le hace bien a la democracia y no es lo que la ciudadanía se merece", concluyó.