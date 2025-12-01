Hacete socio para acceder a este contenido

Política diálogo social | BPS | sindicatos

por el futuro

Un llamado del Pit-Cnt a acelerar el diálogo social y revisar la edad de retiro

Para el Pit-Cnt el diálogo social requiere de "un ritmo más ágil" y sostiene que la actual dinámica de funcionamiento no permite avanzar en temas de fondo.

Clavijo: mejorar el diálogo social.

Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión de Seguridad Social del Pit-Cnt realizó en los últimos días una nueva instancia de intercambio con sindicatos y plenarios territoriales, en el marco de la preparación de la estrategia de la central para el próximo ciclo de diálogo social y para su actuación en el Banco de Previsión Social (BPS). Durante la reunión, el dirigente del Pit-Cnt y representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Carlos Clavijo, expuso los principales puntos que, según indicó, deberán orientar la participación del movimiento sindical en los próximos meses.

Clavijo señaló, en entrevista con Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), que el proceso de diálogo social “requiere un ritmo más ágil” y afirmó que la actual dinámica “no permite avanzar en temas de fondo que necesitan resolución”. Explicó que la central sindical aspira a que las rondas de trabajo con el Poder Ejecutivo y los demás actores del sistema previsional incorporen mecanismos que faciliten acuerdos operativos, definan prioridades claras y establezcan plazos verificables. Según indicó, esta metodología es clave para “ordenar las discusiones y generar resultados concretos”.

El dirigente sostuvo que el Pit-Cnt considera necesario revisar la reciente reforma jubilatoria, en particular la edad mínima de retiro. Clavijo afirmó que la central propone “retornar la edad jubilatoria a 60 años”, criterio que, según dijo, responde a la realidad laboral de amplios sectores de actividad. Señaló que en diversas ramas de la producción persisten tareas con altos niveles de exigencia física, lo que a su juicio dificulta la permanencia prolongada en el mercado de trabajo. Agregó que la propuesta sindical busca “equilibrar los tiempos de vida laboral con la protección social”.

Batería de propuestas

Clavijo indicó que el movimiento sindical está trabajando en una batería de insumos técnicos para respaldar esta posición. Entre ellos mencionó estudios comparados, análisis de trayectorias laborales y evaluaciones sobre el impacto de la reforma en los trabajadores con menores ingresos. Sostuvo que estos elementos serán presentados en el ámbito del diálogo social como parte del planteo de la central para una eventual revisión del sistema.

En la reunión de la Comisión de Seguridad Social también se analizó la situación actual del BPS. Clavijo señaló que el organismo debe encarar una agenda centrada en la simplificación de trámites, la mejora en la atención de los usuarios y el fortalecimiento de la recaudación. Según indicó, estos objetivos requieren coordinación entre los distintos sectores representados en el directorio y una definición clara de metas de gestión. Añadió que el Pit-Cnt impulsará propuestas en esa línea con el fin de “optimizar el funcionamiento institucional”.

Diálogo social con la gente

Otro punto tratado fue la necesidad de seguir de cerca la evolución del mercado laboral. Clavijo remarcó que el empleo y la formalización siguen siendo factores centrales para la sustentabilidad del sistema previsional. En este sentido, afirmó que la central sindical presentará aportes para monitorear los cambios en la estructura ocupacional y su eventual impacto en los ingresos del BPS.

El dirigente destacó que el proceso de diálogo social “puede convertirse en una herramienta útil si se estructura correctamente”. Advirtió que, de no acelerarse el trabajo, se corre el riesgo de que los temas estratégicos permanezcan sin resolución. Por esa razón, reafirmó que la central insistirá en la necesidad de ajustar el funcionamiento de las mesas de intercambio y de priorizar los asuntos vinculados a la edad jubilatoria y a la sostenibilidad del sistema.

Clavijo sostuvo que la participación del Pit-Cnt en el diálogo social mantendrá como eje la defensa de los derechos laborales y de la cobertura previsional. Subrayó que la central continuará elaborando propuestas que, según afirmó, buscan mejorar el acceso a las prestaciones y garantizar la protección social en todas las etapas de la vida laboral.

