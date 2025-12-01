Un llamado del Pit-Cnt a acelerar el diálogo social y revisar la edad de retiro

Batería de propuestas

Clavijo indicó que el movimiento sindical está trabajando en una batería de insumos técnicos para respaldar esta posición. Entre ellos mencionó estudios comparados, análisis de trayectorias laborales y evaluaciones sobre el impacto de la reforma en los trabajadores con menores ingresos. Sostuvo que estos elementos serán presentados en el ámbito del diálogo social como parte del planteo de la central para una eventual revisión del sistema.

En la reunión de la Comisión de Seguridad Social también se analizó la situación actual del BPS. Clavijo señaló que el organismo debe encarar una agenda centrada en la simplificación de trámites, la mejora en la atención de los usuarios y el fortalecimiento de la recaudación. Según indicó, estos objetivos requieren coordinación entre los distintos sectores representados en el directorio y una definición clara de metas de gestión. Añadió que el Pit-Cnt impulsará propuestas en esa línea con el fin de “optimizar el funcionamiento institucional”.

Diálogo social con la gente

Otro punto tratado fue la necesidad de seguir de cerca la evolución del mercado laboral. Clavijo remarcó que el empleo y la formalización siguen siendo factores centrales para la sustentabilidad del sistema previsional. En este sentido, afirmó que la central sindical presentará aportes para monitorear los cambios en la estructura ocupacional y su eventual impacto en los ingresos del BPS.

El dirigente destacó que el proceso de diálogo social “puede convertirse en una herramienta útil si se estructura correctamente”. Advirtió que, de no acelerarse el trabajo, se corre el riesgo de que los temas estratégicos permanezcan sin resolución. Por esa razón, reafirmó que la central insistirá en la necesidad de ajustar el funcionamiento de las mesas de intercambio y de priorizar los asuntos vinculados a la edad jubilatoria y a la sostenibilidad del sistema.

Clavijo sostuvo que la participación del Pit-Cnt en el diálogo social mantendrá como eje la defensa de los derechos laborales y de la cobertura previsional. Subrayó que la central continuará elaborando propuestas que, según afirmó, buscan mejorar el acceso a las prestaciones y garantizar la protección social en todas las etapas de la vida laboral.