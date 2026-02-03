Uruguay atraviesa una semana marcada por el retorno del calor intenso y una creciente inestabilidad hacia el cierre del periodo. Según los informes actualizados de Inumet, MetSul y los modelos de viento de Windguru, el país enfrentará temperaturas por encima de lo normal y posibles tormentas aisladas en los próximos días.
escenario climático
Ascenso térmico e inestabilidad: El pronóstico del clima en el inicio de febrero
Febrero comenzó con intensas jornadas de calor y se prevé inestabilidad del clima para los próximos días.