Sociedad pronóstico | clima |

escenario climático

Ascenso térmico e inestabilidad: El pronóstico del clima en el inicio de febrero

Febrero comenzó con intensas jornadas de calor y se prevé inestabilidad del clima para los próximos días.

Uruguay atraviesa una semana marcada por el retorno del calor intenso y una creciente inestabilidad hacia el cierre del periodo. Según los informes actualizados de Inumet, MetSul y los modelos de viento de Windguru, el país enfrentará temperaturas por encima de lo normal y posibles tormentas aisladas en los próximos días.

Situación actual y pronóstico de corto plazo (Inumet)

Para este martes 3 de febrero, Inumet reporta una jornada calurosa con temperaturas que alcanzan los 33°C de máxima.

  • Mañana: Cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector Norte de entre 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

  • Tarde/Noche: Se espera un aumento de nubosidad y persistencia de altas temperaturas, con rotación del viento hacia el sector Este.

Alertas de inestabilidad y viento (Windguru y MetSul)

De acuerdo con la agencia brasileña MetSul y los datos de alta resolución de Windguru, se observa el desplazamiento de un sistema de baja presión que afectará principalmente la zona costera y el sur del país:

  • Vientos: Windguru señala un incremento en la intensidad del viento marítimo para las próximas horas, con rachas que podrían superar los 50 km/h, favoreciendo un ambiente húmedo.

  • Tormentas: MetSul advierte que el calor extremo acumulado funcionará como combustible para tormentas aisladas, con probabilidad de formación hacia la tarde/noche del jueves 5 de febrero, donde Inumet también prevé una desmejora con formación de tormentas.

Tendencia trimestral

Inumet ha confirmado en su informe estacional que para el trimestre febrero-marzo 2026, se esperan:

  • Temperaturas: Media entre normal y por encima de lo normal en todo el territorio nacional.

  • Precipitaciones: Probabilidades de lluvias por debajo de lo normal en gran parte del país, agravado por la persistencia del fenómeno de La Niña.

