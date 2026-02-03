Peñarol: llega Angulo, esperan por Fernández y la chance de Jonathan Rodríguez

Esperan a Angulo

El extremo colombiano Luis Angulo llega este martes a Uruguay para someterse a revisión médica y poner la firma con Peñarol por un año a préstamo, desde Talleres de Córdoba.

Se espera que a más tardar el jueves esté entrenando bajo las órdenes de Diego Aguirre. El futbolista de 21 años jugará un año en el mirasol sin opción de compra a fin de año.

Vallejo sigue en agenda

En Peñarol no se dan por vencidos por Nicolás Vallejo que el sábado, en la derrota de León ante Tigres (1-2) cumplió el segundo de los partidos de suspensión con los que llegó por la expulsión que sufrió (al final del partido) en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre su exequipo, Liverpool, y los aurinegros.

Los medios mexicanos esperan que debute el sábado próximo ante Querétaro. Peñarol apostó también por el retorno de Ignacio Laquintana, pero el extremo de Red Bull Bragantino prefirió ir al ascenso de España para jugar en el Huesca.

Roberto Fernández es prioridad

El mediocampo es otra de las zonas en las que Peñarol busca reforzar el plantel. En principio, Aguirre no pidió porque veía que Eduardo Darias estaba en muy buen nivel en pretemporada.

Sin embargo, tras la insistencia de la dirigencia, el entrenador terminó dando el visto bueno para la llegada de un volante. "La prioridad es el Indio Fernández", dijo un consejero a Peñarol.

También está arriba de la mesa el nombre de Damián García.

En otro orden, el contratista Edgardo Lasalvia dijo al programa 100% Deporte de Sport 890 que puede “cerrar mañana” la vuelta de Jonathan Rodríguez a Peñarol, quien “está dispuesto a rescindir su contrato en Portland y resignar mucho dinero”. “Si hacemos algún número normal, es más de la mitad de lo que gana hoy”, señaló.

“En estos días nos juntaremos con Peñarol para tener algo más sólido. Hoy es una expresión de deseo mía y del jugador, que me dio luz verde con Peñarol", dijo el representante.