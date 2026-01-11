"Hegemón criminal y descontrolado": Cuba rechaza amenazas de Trump

"Como todo país, Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EEUU", publicó el ministro en X.

Cuba responde

El jefe de la diplomacia cubana denunció que EEUU actúa como "un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".

Cuba nunca ha recibido ninguna compensación monetaria por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país, agregó el canciller precisando que, "a diferencia de EEUU", el Gobierno cubano no es uno que "se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados".

En paralelo, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, afirmó que las declaraciones de Trump también amenazan "la paz, la seguridad y el bienestar de su propio pueblo, con prácticas fascistas de represión y abuso".

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre»,



— Periódico Granma (@Granma_Digital) January 11, 2026

Trump amenaza

Este domingo el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela, que ahora estará protegida por el ejército estadounidense.

Trump también sugirió que Cuba llegue a un acuerdo con EEUU, "antes de que sea demasiado tarde".

EEUU llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, capturando a su líder Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.

Ataque en Venezuela

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña

El mandatario afirmó que "entrar y destrozar" Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por "tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione".

(En base a Sputnik y RT)