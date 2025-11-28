"Uruguay Sorprende": el Ministerio de Turismo lanza la temporada 2025/2026

Infraestructura y Planificación: Menoni subrayó la necesidad de una “planificación a largo plazo, un uso eficiente de los recursos y un impulso a un shock de infraestructura pública con orientación al turismo” para aprovechar el contexto geopolítico actual.

Oferta Complementaria: El Ministro señaló que el país tiene la oportunidad de profundizar y complementar la oferta de servicios, así como capacitar a sus trabajadores.

El evento contó con la participación de la Subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram; el Director Nacional de Turismo, Cristian Pos, junto a diversas asociaciones y operadores turísticos.

Canelones, anfitrión con diversidad

En representación del departamento anfitrión, el Intendente de Canelones, Francisco Legniani, resaltó la importancia del turismo para la zona. Legniani destacó los 60 kilómetros de costa y 40 balnearios del departamento, además de su variada oferta que incluye el turismo rural, el enoturismo, la gastronomía y la cultura canaria. Asimismo, auguró una excelente temporada para todos los intendentes del país.

Degustación y entretenimiento

El lanzamiento también ofreció una muestra de la rica propuesta gastronómica del país. Los asistentes pudieron degustar la paella del vicecampeón mundial, Ian Escobar, acompañada del clásico pan marsellés, así como las parrillas de “Chef de Fuegos” y una degustación especial de la Ruta del Hongo a cargo de la UTEC.

El evento concluyó con la presentación de las campañas de verano del MINTUR y la Intendencia de Canelones, el show visual de Chindogu y el cierre a cargo de F5: Tambores de Cuareim.