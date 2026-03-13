UTE ejecutará una inversión millonaria en Florida

Planta de termovalorización de residuos

Por su parte, Bentancor adelantó que una de las iniciativas más avanzadas involucra capitales de Alemania y se encuentra en una etapa de definición inminente. El proyecto prevé la instalación de una planta de termovalorización de residuos que permitiría generar energía eléctrica a partir de la combustión de la basura del departamento.

Según explicó el jerarca, la propuesta está “casi casi cerrada” y forma parte de un conjunto más amplio de inversiones promovidas en el exterior. Dentro de ese paquete también se incluyen proyectos vinculados a parques solares, asociados a los contactos establecidos durante la gira oficial a China.

Inversión

Para acompañar técnicamente la llegada de estos emprendimientos, UTE anunció que realizará una inversión de 2,5 millones de dólares en Florida a lo largo de este año. El objetivo es asegurar la potencia eléctrica necesaria para los nuevos proyectos industriales y comerciales, además de mejorar la calidad del servicio para la población.

El plan de obras tendrá un impacto particular en el territorio, con intervenciones previstas especialmente en las localidades de 25 de Agosto y Sarandí Grande.

Tanto Enciso como Bentancor coincidieron en que la coordinación entre el gobierno departamental y el ente estatal será determinante para transformar las gestiones internacionales en resultados concretos. El objetivo, señalaron, es que estas inversiones se traduzcan en empleo genuino y nuevas oportunidades de desarrollo para el departamento.