Valdomir sobre presupuesto: "Más del 50% del incremento presupuestal es para protección social"

Informó que “hay 140 millones de dólares de incremento de gasto, una línea de base que se trazó sobre el último año de la coalición, el 2024, que fue cuando se ejecutó más gasto público”.

El presupuesto comenzará a tratarse este martes, ingresará por Diputados en la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda.

El proyecto de presupuesto ingresa en una Cámara en la cual el gobierno no tiene mayoría, por lo que Valdomir indicó que van a negociar “con todos los partidos porque acá entendemos que hay un montón de políticas y programas que tienen que ser acompañados por el conjunto de los partidos políticos”.

Al ser consultado acerca de si este presupuesto cumple con el programa del Frente Amplio, Valdomir afirmó que “se avanza en muchas de las prioridades que tiene el gobierno. El programa del Frente Amplio fue elaborado en un proceso participativo antes de que se conociera el resultado de las urnas y también que se conociera la situación fiscal que se encuentra el país”.

En ese sentido, agregó, “el proyecto de presupuesto equilibra la situación fiscal que encontramos, una estrategia de crecimiento para tratar de crecer a un nivel mucho mayor del que veníamos creciendo en los últimos 10 años. Eso incluye no solo el último gobierno de la coalición, sino el último gobierno del Frente Amplio. Y en ese sentido, es el mejor proyecto presupuesto que se pudo elaborar”.

Informó que estaba previsto recibir este martes en la comisión al ministro de Economía, Gabriel Oddone, pero, a pedido del Partido Nacional, el secretario de Estado irá este viernes al Parlamento para tratar el presupuesto.