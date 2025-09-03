Cabildo y el FA postergan votación de investigadora sobre María Dolores

El asunto figuraba en el orden del día de este martes en la cámara baja. Sin embargo, horas antes del inicio de la sesión, los dos diputados de CA, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, solicitaron aplazar la votación. En una carta enviada a la coordinación interpartidaria, los legisladores de CA aclararon, en primer lugar, que no se niegan a investigar la adquisición del campo de 4.400 hectáreas ubicado en Florida, por un valor total de 32,5 millones de dólares, en el que el gobierno tiene previsto, entre otras cosas, instalar 16 tambos.