Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política María Dolores |

Cuestión de prioridades

Cabildo y el FA postergan votación de investigadora sobre María Dolores

La moción para la postergación hasta el 9 de diciembre fue presentada por el diputado Álvaro Perrone y recibió el respaldo unánime del FA.

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En un tarde de intensas negociaciones, la oposición no pudo llegar a un acuerdo con el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y la votación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores no tuvo el apoyo suficite. Finalmente, con los votos de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA), la Cámara de Diputados postergó hasta el 9 de diciembre la votación para instalar una comisión investigadora sobre la reciente compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

El asunto figuraba en el orden del día de este martes en la cámara baja. Sin embargo, horas antes del inicio de la sesión, los dos diputados de CA, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, solicitaron aplazar la votación. En una carta enviada a la coordinación interpartidaria, los legisladores de CA aclararon, en primer lugar, que no se niegan a investigar la adquisición del campo de 4.400 hectáreas ubicado en Florida, por un valor total de 32,5 millones de dólares, en el que el gobierno tiene previsto, entre otras cosas, instalar 16 tambos.

Postergado pra el 9 de diciembre

No obstante, señalaron que el informe elaborado por la comisión preinvestigadora -que días atrás evaluó la pertinencia de una posible investigación sobre la compra del INC- consiste en "una importante cantidad de documentos, en una totalidad de 456 páginas, muchas de ellas ilegibles". Según la bancada de CA, estos documentos "merecen ser analizados con la profundidad, la seriedad y la responsabilidad correspondiente". La instalación de la comisión investigadora se planteó el 13 de agosto, el mismo día de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

"Nuestro partido cuenta con una bancada reducida y entendemos que la principal tarea que tenemos por delante es el tratamiento" del presupuesto, afirmaron los diputados cabildantes, y subrayaron que se trata de "una cuestión de prioridades".

Por estos motivos, CA solicitó el aplazamiento de la votación "hasta la finalización en su totalidad del tratamiento del presupuesto". La moción para postergar la votación de la creación de la comisión investigadora hasta el 9 de diciembre fue presentada por Perrone y recibió el respaldo unánime de los legisladores del FA.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar