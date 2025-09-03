En un tarde de intensas negociaciones, la oposición no pudo llegar a un acuerdo con el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y la votación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores no tuvo el apoyo suficite. Finalmente, con los votos de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA), la Cámara de Diputados postergó hasta el 9 de diciembre la votación para instalar una comisión investigadora sobre la reciente compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).
Cuestión de prioridades
Cabildo y el FA postergan votación de investigadora sobre María Dolores
La moción para la postergación hasta el 9 de diciembre fue presentada por el diputado Álvaro Perrone y recibió el respaldo unánime del FA.