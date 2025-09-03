Ingreso a intendencias: nuevo proyecto cerca de ser aprobado

“Trajimos siete artículos para dar garantías y transparencia al proceso de contratación”, dijo Olivera, que agregó que hay “consenso” entre todos los actores para aprobarlo.

Cerca del acuerdo

A pesar de algunas diferencias, la voluntad de los actores de los distintos partidos en el Congreso de Intendentes permitió destrabar la situación. Se destacó, por ejemplo, el rol en este minucioso proceso de ajuste del nuevo consejero del Congreso por el Frente Amplio (FA), Enrique Canon, y de la secretaria ejecutiva y expresidenta del Partido Nacional (PN), Macarena Rubio.

El presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, Nicolás Viera, comentó que lo presentado por el Congreso de Intendentes es “un avance celebrado” por los distintos legisladores. Para el senador frenteamplista, el consenso logrado por el órgano que nuclea los gobiernos departamentales es una “evolución política” que, si no logra la "imanimidad del sistema político", estará “cerca”. En ese sentido, detalló que desde la Cámara Alta existen “algunas diferencias en las redacciones”, pero “no en el fondo político”.