Valeria Ripoll será la compañera de fórmula de Álvaro Delgado

La exdirigente sindical confirmó su apoyo a la precandidatura de Delgado en 2023, luego de renunciar a Adeom.

El equipo de Álvaro Delgado trabajará para coordinar el programa con los demás precandidatos del Partido Nacional para que sea ratificado por la convención, dijo Delgado.

Delgado habló con Lacalle

El candidato contó que habló con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "En este momento especial donde todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha, a nuestros mejores hombres y mujeres, todos nuestros activos. Le pedí al presidente de la República que integre nuestras listas al Senado y Luis se comprometió a acompañar ese proceso", sostuvo Delgado.

“Hoy iniciamos una nueva etapa, un nuevo camino, un nuevo proceso, que tenía que pasar por esta elección interna”, dijo también Delgado en su discurso. “Hoy a la gente le pedimos que eligiera un rumbo, y nosotros venimos acá bajo esta sede, bajo estas dos banderas, a decirle a la gente que representamos la continuidad de este rumbo que inició Luis Lacalle Pou en el gobierno. Y lo vamos a hacer con todo el partido, con toda la coalición y con muchos uruguayos que no nos votaron en 2019 y que comparan resultados, programas, y que nos están mirando con esperanza”, agregó.

“Yo quiero representar la esperanza de que este rumbo no retroceda”, remarcó el candidato blanco.

Ripoll: “Sorprendida y orgullosa”

“Estoy, obviamente, sorprendida y orgullosa”, fueron las primeras palabras de Ripoll en rueda de prensa, minutos después de que terminara el evento en el Directorio del Partido Nacional. Subrayó el hecho de que un partido “con la historia que tiene el PN” haya pensado en ella para completar la fórmula, “alguien que no hace tanto tiempo que llegó”. “Dejé todo lo que era mi vida para dedicarme a esto. Yo estoy convencida de que la política le puede cambiar la vida a la gente que lo necesita, es la herramienta. En esta campaña dejé mi corazón, mi alma, todo, la gente me recibió con muchísimo cariño, me contuvieron en lo que fue un cambio difícil, una decisión difícil en mi vida, soy una agradecida a los militantes del PN”, sostuvo.

Por último, Ripoll dijo que no tiene muchos años en el PN, pero está en el PN “por convicción”, porque es el lugar donde quiere estar y donde “nadie” le dice lo que tiene que hacer. “Voy a dejarlo todo, porque merecemos volver a ser gobierno, estoy convencida de que las cosas se hicieron bien”, finalizó.