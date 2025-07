"Vamos a revisar la Ley de Vivienda Promovida"

Siguiendo esa línea, Di Candia sostuvo que se trabajará "en los territorios donde el Ministerio ya está en un proceso de realojo para que sea realmente un mientras tanto y no la solución. Ahí tenemos una prioridad importante".

Seguirán trabajando en asentamientos

Di Candia se refirió también a los planes y políticas, muchas ya en marcha desde el gobierno anterior, para mejorar la situación en los asentamientos. Recordó, en ese sentido, que Vivienda es un ministerio que, "por los temas que trata, por la expectativa de la gente y la importancia", "no puede tener jamás una política absolutamente refundacional". Hay procesos, agregó, de construcción de viviendas que "nadie puede parar porque lo comenzó el gobierno anterior. En este momento el Ministerio está actuando a través de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, sea por el Plan Juntos, por el Plan Avanzar o el Plan de Mejoramiento de Barrios en 143 asentamientos en todo el país". Eso supone más de 4.500 familias que "están en algún tipo de intervención del Ministerio, sea licitación, construcción, en trabajo social, pero hay 143 lugares donde hoy el Ministerio está trabajando. Obviamente que esos procesos se van a continuar, algunos los comenzamos nosotros, se comenzaron nuevos y van a seguir otros en la medida que sepamos cuál es el presupuesto asignado. Igualmente hay un compromiso en el Ministerio de atender la emergencia habitacional".

En ese marco de facilitación del acceso a la vivienda destacó que hay herramientas que se mantienen y otras que se van a crear. "Se mantienen y se amplían en muchos casos. El Ministerio tiene una caja de herramientas, uno no soluciona el acceso a la vivienda como una sola herramienta, precisa muchas; todas colaboran en un problema o en territorios específicos, o en cierto público objetivo", precisó al explicar el objetivo de cada una. "Algunas cuestiones se solucionan con compra de vivienda usada; otras, ampliando el crédito del Banco Hipotecario o con subsidio de alquiler total en otros casos. No existe, lo vamos a crear, el subsidio de alquiler parcial; capaz que hay una familia que con un 10 % de subsidio o con un cinco ya se sostiene", informó. Por esa razón, todo lo que es mejora del stock existente "y de las herramientas para mejorar la vivienda donde uno vive, porque no es solamente alquilar una casa nueva o usada, sino sostener la vivienda que hoy uno tiene, estamos desarrollando muchas herramientas y va a haber más. Estamos trabajando creativamente en nuevas soluciones. Hay algunas ideas que si ven la luz van a sorprender, pero hay que verlas legalmente, hasta constitucionalmente, porque hay limitantes en todo sentido, más cuando hablamos de vivienda, donde hay un vínculo directo con la propiedad. Pasa con las viviendas abandonadas, hay que ver por qué están abandonadas".

Entre las nuevas herramientas se cuenta la creación de un mercado de alquiler social. "Vamos a sumar un mercado de alquiler social. Es una de las prioridades. Esto implica trabajar con propietarios que, por una razón u otra, no hayan puesto su casa en alquiler y que de repente con una exoneración o con préstamo blando para arreglar la vivienda, o alguna ayuda por parte del Estado, pongan la casa en alquiler a un precio menor que el del mercado. De alguna manera colaborar con que más viviendas estén en alquiler y a un precio menor", explicó.

Vivienda promovida

Otro tema que preocupa al Ministerio de Vivienda tiene que ver con los efectos de la Ley de Vivienda Promovida. "Para el Ministerio no hay duda alguna de que la Ley de Vivienda Promovida logró colocar inversión en lugares donde antes no había, logró zonificar en algunas zonas como en La Comercial, Barrio Sur, en Ciudad Vieja, inversiones que se estaban yendo hacia la costa; logró mejorar la capacidad de trabajo, y obviamente mejoró la oferta en términos de cantidad y calidad, sobre todo de apartamentos", indicó. No obstante, "lo que obviamente no logró es generar el acceso del público objetivo medio y medio bajo que se pensó en sus inicios".

Es por esa razón que fue creado un equipo de trabajo que "va a estar dando su dictamen en las próximas semanas" para "ver qué modificaciones tenemos que hacer para que no se den situaciones como la que obligó a la ministra a aprobar exoneraciones para dos casas en Parque Miramar. Exoneraciones de 200.000 dólares. Claramente eso no tiene nada de interés social. El argumento de las constructoras y los desarrolladores, que puede ser cierto para algunos barrios, de que sin esas exoneraciones las construcciones no se hubieran hecho, no es para el caso de Punta del Este, no es el caso de Parque Miramar, no es el caso de muchas zonas costeras donde el esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado es mucho y esos recursos perfectamente pueden colocarse en otro lugar. Esa es una de las situaciones que estamos revisando. Seguramente haya alguna revisión más".

Cooperativismo será clave

En otro orden, Di Candia destacó la importancia del sistema cooperativo de vivienda y anunció algunas mejoras. Entre estas mejorar, los plazos y los tiempos de escrituración. "Es algo que seguramente esté en el Plan Quinquenal de Vivienda como una meta específica, porque además es uno de los objetivos priorizados por el gobierno para la cartera de vivienda".

"En el caso del presupuesto, ya el Fondo Nacional de Vivienda destina el 50 % a la política de vivienda a través de las cooperativas. Seguramente con el aumento, y utilizando toda la imaginación posible, las posibilidades de financiamiento se amplíen más allá del Estado", señaló.

"Para construir política pública hay que ser muy creativo, hay que lograr pensar fuera de la caja y también hacer cosas distintas. Hay que hacer mejor lo que se estaba haciendo, pero también hay que ser capaz de lograr nuevos instrumentos, tomar algunos riesgos y lograr definiciones que ayuden a que esos números mejoren", concluyó.