Paraguay: cae mecánico de Marset e Insfrán que preparaba pistas de aterrizaje y camiones con doble fondo

La Policía de Paraguay detuvo el pasado martes 6 de enero a Mariano Daniel Genes Benítez, un mecánico y presunto hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico (principal socio Sebastián Marset) en el marco del operativo A Ultranza Py. Según los investigadores, el hombre preparaba camiones con doble fondo para transportar cocaína.
Genes Benítez fue detenido el martes por policías de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de Antinarcóticos de Paraguay, tras un allanamiento en un taller mecánico ubicado en la zona de Limpio, Departamento Central.
Según el informe policial, Genes Benítez sería mano derecha de Tío Rico Insfrán, quien es considerado uno de los líderes de una organización investigada en el marco del Operativo A Ultranza Py, junto al prófugo narcotraficante uruguayo.
Además de dirigir el transporte terrestre en camiones con doble fondo, era el encargado se supervisar pistas clandestinas en Presidente Hayes y San Pedro y vigilar el acopio de cargamentos en depósitos del Departamento Central.
Quedó como número 1 de la organización tras la caída del jefe y la huída de Marset
El hombre se mantenía en la clandestinidad desde hacía casi cuatro años (cuando fue ejecutado el mega operativo antidrogas) y su detención se produjo luego de un trabajo de investigación de 90 días, según manifestó a Telefuturo el comisario Luis López, que está al frente del Departamento contra el Crimen Organizado.
“En su carácter de persona de confianza de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, habría formado parte de su organización criminal en la que habría cumplido la función de supervisar y coordinar las operaciones de tráfico de drogas, específicamente de las cargas de cocaína que llegaban a nuestro país”, dice parte del argumento en el acta de imputación contra el recién detenido.
El comisario López añadió que Mariano Genes quedó como el número 1 de la organización tras la detención de Tío Rico, preparando vehículos con doble fondo para transportar cocaína hasta Mariano Roque Alonso y de ahí hasta la frontera con Bolivia.
“Nosotros creemos que por sus manos pasaban todas las órdenes que venían de sus jefes”, expresó el jefe policial.