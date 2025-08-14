Hacete socio para acceder a este contenido

Política Leda Sánchez | Observatorio Geofísico del Uruguay | MEF

¡Se va todo al carajo!

Leda Sánchez: "A fin de mes empezamos a planificar el retiro de los equipamientos" del Observatorio Geofísico

Para la geóloga Leda Sánchez, la propuesta de presupuesto realizada para el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) es insuficiente para poder seguir adelante.

Por Redacción Caras y Caretas

La geóloga y profesora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias (FCien), Leda Sánchez, rechazó públicamente la propuesta de presupuesto realizada para el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) y reclamó en su cuenta de X al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sánchez arrobó en su publicación al presidente de la República, Yamandú Orsi, al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y a la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Fernanda Cardona.

Estimada ciudadanía. Recién me entero de que la propuesta de presupuesto para el observatorio (entre otras cosas) fue rechazado por el MEF. Por lo cual les comunico que a fin de mes empezamos a planificar el retiro de los equipamientos instalados”, publicó la docente.

