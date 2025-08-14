La geóloga y profesora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias (FCien), Leda Sánchez, rechazó públicamente la propuesta de presupuesto realizada para el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) y reclamó en su cuenta de X al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
¡Se va todo al carajo!
Leda Sánchez: "A fin de mes empezamos a planificar el retiro de los equipamientos" del Observatorio Geofísico
Para la geóloga Leda Sánchez, la propuesta de presupuesto realizada para el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) es insuficiente para poder seguir adelante.