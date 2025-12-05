Vivienda: ¿Cómo será la estrategia del gobierno para reducir el déficit habitacional?

Recuperación del Stock Habitacional: Uruguay está incorporando normativas y un avanzado sistema de información (como el Monitor del Sistema Público de Vivienda y la Infraestructura de Información Geoespacial) para identificar vulnerabilidades y anticiparse a riesgos.

Alquiler Social y Permanencia: Se implementará un programa de alquiler social con subsidios parciales del MVOT para prevenir la informalidad y la formación de asentamientos. Esto es crucial, dado que los núcleos de bajos ingresos destinan más del $37\%$ de sus recursos al alquiler.

Rehabilitación de Viviendas Existentes: Se planea otorgar préstamos accesibles para que las familias refaccionen inmuebles deteriorados (heredados o vacíos) y los reintroduzcan en el mercado, incrementando así la oferta habitacional.

Transformación del rol del Estado: de pasivo a actor activo

La Ministra Paseyro anunció que la Segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano buscará transformar al Estado de un regulador pasivo a uno activo, gestionando el suelo de manera sostenida junto a otros actores.

Entre los avances proyectados, destacó:

"Se ordenará y gestionará el suelo público como un sistema único, no como un conjunto disperso de inmuebles, a través del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado. Esto propiciará la articulación con las intendencias respecto al activo de inmuebles y vacantes ubicados en zonas consolidadas, para que estén a disposición," afirmó Paseyro.

Además, se buscará profundizar la coordinación territorial, especialmente en el área metropolitana, planificando simultáneamente movilidad, vivienda, educación terciaria y actividad económica para lograr una mejor distribución del valor urbano.

La estrategia también promoverá la consolidación de modelos transparentes de cooperación público-privada, asegurando que "la planificación guíe la inversión y no que la inversión defina la ciudad".

Nuevas alianzas y programas

Finalmente, la Ministra hizo referencia a la colaboración con organismos internacionales. El programa de Mejoramiento de Barrios continuará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se comenzará a implementar el nuevo programa Más Barrio junto al Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe (CAF), centrado en la infraestructura de viviendas, espacios públicos, seguridad y convivencia.