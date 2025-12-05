Vivienda: ¿Cómo será la estrategia del gobierno para reducir el déficit habitacional?

La Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, Tamara Paseyro, presentó hoy una ambiciosa estrategia nacional en la 34.ª Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), celebrada en Bridgetown. La iniciativa busca transformar el rol del Estado, reducir el déficit habitacional y fomentar la creación de ciudades más sostenibles y resilientes.
En su intervención, la Ministra Paseyro reconoció la complejidad del escenario habitacional, destacando el desafío de asegurar que toda la población acceda al stock de viviendas disponible en el país.
Ejes centrales de la estrategia uruguaya
La estrategia presentada por la Ministra se centra en nuevos marcos regulatorios, el fortalecimiento de la colaboración intergubernamental y la ampliación de las fuentes de financiamiento. Las líneas de acción prioritarias incluyen:
Recuperación del Stock Habitacional: Uruguay está incorporando normativas y un avanzado sistema de información (como el Monitor del Sistema Público de Vivienda y la Infraestructura de Información Geoespacial) para identificar vulnerabilidades y anticiparse a riesgos.
Alquiler Social y Permanencia: Se implementará un programa de alquiler social con subsidios parciales del MVOT para prevenir la informalidad y la formación de asentamientos. Esto es crucial, dado que los núcleos de bajos ingresos destinan más del $37\%$ de sus recursos al alquiler.
Rehabilitación de Viviendas Existentes: Se planea otorgar préstamos accesibles para que las familias refaccionen inmuebles deteriorados (heredados o vacíos) y los reintroduzcan en el mercado, incrementando así la oferta habitacional.
Transformación del rol del Estado: de pasivo a actor activo
La Ministra Paseyro anunció que la Segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano buscará transformar al Estado de un regulador pasivo a uno activo, gestionando el suelo de manera sostenida junto a otros actores.
Entre los avances proyectados, destacó:
"Se ordenará y gestionará el suelo público como un sistema único, no como un conjunto disperso de inmuebles, a través del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado. Esto propiciará la articulación con las intendencias respecto al activo de inmuebles y vacantes ubicados en zonas consolidadas, para que estén a disposición," afirmó Paseyro.
Además, se buscará profundizar la coordinación territorial, especialmente en el área metropolitana, planificando simultáneamente movilidad, vivienda, educación terciaria y actividad económica para lograr una mejor distribución del valor urbano.
La estrategia también promoverá la consolidación de modelos transparentes de cooperación público-privada, asegurando que "la planificación guíe la inversión y no que la inversión defina la ciudad".
Nuevas alianzas y programas
Finalmente, la Ministra hizo referencia a la colaboración con organismos internacionales. El programa de Mejoramiento de Barrios continuará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se comenzará a implementar el nuevo programa Más Barrio junto al Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe (CAF), centrado en la infraestructura de viviendas, espacios públicos, seguridad y convivencia.