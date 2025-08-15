Hacete socio para acceder a este contenido

Política inversiones | familias |

Interés social

Vivienda: Gobierno anunció cambios para beneficiar a familias de ingresos bajos y medios

El Ministerio de Vivienda anunció un conjunto de medidas con el objetivo de promover inversiones de alto impacto social.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), liderado por la ministra Tamara Paseyro, anunció una serie de ajustes a la ley n.° 18.795 con el objetivo de redirigir los recursos e inversiones hacia proyectos habitacionales que beneficien a familias de ingresos medios y medios-bajos.

"Nuestro compromiso es claro: orientar cada herramienta y cada recurso hacia donde más se necesita para que el acceso a una vivienda adecuada sea una realidad para más familias uruguayas", declaró la ministra Paseyro.

La reforma busca garantizar que las inversiones tengan un alto impacto social y se alineen con la política habitacional y el ordenamiento territorial del país.

Medidas clave de la nueva orientación en vivienda

Para lograr este objetivo, el ministerio ha delineado los siguientes cambios:

  • Unificación de subsidios: Se unificará el régimen de subsidios con el Sistema Público de Vivienda.

  • Límite de proyectos: Se establecerá un máximo de 100 unidades por proyecto para asegurar una mayor escala de impacto social.

  • Priorización urbana: Se dará prioridad a los desarrollos ubicados en áreas urbanas con buena conexión a servicios públicos.

  • Comercialización directa: La comercialización de estas viviendas se realizará a través de llamados gestionados directamente por el MVOT.

  • Ajustes en garantías: La garantía SIGA Entre Todos se enfocará en proyectos de empresas más pequeñas y en el interior del país.

Aquellos proyectos que no se ajusten a esta nueva línea de acción serán evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Comisión de Aplicación (Comap), con un enfoque en la atracción de inversiones y la generación de empleo.

