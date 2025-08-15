El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), liderado por la ministra Tamara Paseyro, anunció una serie de ajustes a la ley n.° 18.795 con el objetivo de redirigir los recursos e inversiones hacia proyectos habitacionales que beneficien a familias de ingresos medios y medios-bajos.
Interés social
Vivienda: Gobierno anunció cambios para beneficiar a familias de ingresos bajos y medios
El Ministerio de Vivienda anunció un conjunto de medidas con el objetivo de promover inversiones de alto impacto social.