Política Ximénez | Lavalleja | trabajadores

Ante Junta Departamental

Ximénez presentó informe que revela uso electoral de contratos zafrales en gestiones blancas

El informe que presentó el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, expone un pico histórico de contrataciones zafrales en 2020 y un aumento del 105% en el último semestre del gobierno anterior.

Daniel Ximénez, intendente de Lavalleja.&nbsp;

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, compareció este martes durante más de diez horas ante la Junta Departamental, donde presentó un informe histórico sobre el registro de trabajadores zafrales en la comuna. El estudio, elaborado a partir de datos institucionales, evidencia un aumento sostenido de contrataciones temporales en los años electorales de las gestiones del Partido Nacional.

Cifras relevantes

Según el documento, 2020 —último año del gobierno encabezado por la exintendenta nacionalista Adriana Peña— registró la cifra más alta de toda la serie analizada, con 1.194 personas contratadas bajo régimen zafral. En tanto, durante el tramo final de la pasada administración (enero a julio de 2025), también coincidente con el ciclo electoral, el número de trabajadores zafrales con interrupciones aumentó un 105%, pasando de 129 a 265. Es decir, se incorporaron 136 personas en apenas seis meses.

El estudio destaca además que, al comparar el primer y el último año del período 2020–2025, la cantidad total de contrataciones zafrales creció un 68,6%, llegando a 968 personas. Pese al incremento, no se detectaron nuevos programas ni servicios que justificaran ese aumento de personal, lo que refuerza la hipótesis del uso político del empleo público en períodos de campaña.

Ximénez —quien en una entrevista con Caras y caretas ya había denunciado el uso de la intendencia con fines electorales durante las gestiones blancas— sostuvo que el objetivo del informe es transparentar la información y sentar las bases para una política de recursos humanos más estable y profesional.

Desde la Intendencia se remarcó que el estudio, disponible en el sitio web institucional, forma parte de un proceso de transformación estructural en la gestión del personal, orientado a la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora del servicio público.

La actual administración del Frente Amplio, indicaron, ha optado por mantener la plantilla estable, limitar las no renovaciones a casos justificados y coordinar con los municipios del interior para avanzar hacia una política de empleo más técnica, sostenible y alejada de prácticas clientelares.

"Histórico y esclarecedor"

Tras la comparecencia del intendente, la bancada de ediles del Frente Amplio emitió un comunicado en el que calificó el informe como “histórico y esclarecedor”. Destacó que, por primera vez, se sistematiza una década de evolución del trabajo zafral y se evidencia su vínculo con los ciclos electorales.

El documento afirma que los datos “confirman una práctica arraigada: el uso político del empleo zafral como moneda de cambio electoral o recompensa por militancia”.

El Frente Amplio expresó además su respaldo a la actual administración por “transparentar una información que siempre fue opaca” y avanzar hacia una gestión basada en la estabilidad, la justicia laboral y la profesionalización del funcionariado.

