Luego del anuncio del Poder Ejecutivo sobre la rescisión del contrato de fabricación de embarcaciones con el astillero Cardama, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), manifestó su preocupación por el perjuicio que le ocasionó al país.
Sigue la polémica
UNTMRA mostró su preocupación por contrato del Estado con Cardama
Desde UNTMRA lamentaron que gobierno anterior resolviera la fabricación de las OPV en empresas del exterior dada la situación que atraviesa el sector naval.