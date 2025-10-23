UNTMRA mostró su preocupación por contrato del Estado con Cardama

En ese sentido, solicitaron que se tenga en cuenta a la mano de obra naval de nuestro país y también al sector empresarial nacional.

Por último, expresaron su compromiso “para colaborar en lo que se entienda necesario”.

El caso Cardama

El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares.

Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.

Finalmente, el actual gobierno decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas por irregularidades.