Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Cardama | caso |

Sigue la polémica

UNTMRA mostró su preocupación por contrato del Estado con Cardama

Desde UNTMRA lamentaron que gobierno anterior resolviera la fabricación de las OPV en empresas del exterior dada la situación que atraviesa el sector naval.

UNTMRA mostró su preocupación por contrato con Cardama

UNTMRA mostró su preocupación por contrato con Cardama
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

“Lamentamos el perjuicio que según las informaciones vertidas en el día de ayer sufre el Estado uruguayo, por ende, toda la ciudadanía”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional de la UNTMRA.

Asimismo, lamentaron que frente a la difícil situación que atraviesa el sector naval, en donde hay cientos de trabajadores sin empleo, el gobierno anterior haya resuelto la fabricación de las patrullas oceánicas en empresas del exterior.

En ese sentido, solicitaron que se tenga en cuenta a la mano de obra naval de nuestro país y también al sector empresarial nacional.

Por último, expresaron su compromiso “para colaborar en lo que se entienda necesario”.

El caso Cardama

El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares.

Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.

Finalmente, el actual gobierno decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas por irregularidades.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar