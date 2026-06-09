Yamandú Orsi: "No hay convivencia democrática posible sin memoria"

Orsi reconoció la inmensa complejidad de la tarea que afrontaron los magistrados al “juzgar a quienes tuvieron el poder de las armas, del miedo y del Estado”. Asimismo, destacó la valentía de las víctimas y de los más de 800 testigos que declararon en el proceso, haciendo especial hincapié en aquellos ciudadanos uruguayos que encontraron refugio en suelo argentino cuando su propio Estado les arrebató la libertad.

En este sentido, evocó el testimonio de Sara Méndez brindado el 14 de junio de 1985, en el que relató su detención y el secuestro de su hijo Simón. “Ella habló. Y la justicia escuchó, y ese fue quizás uno de los gestos más importantes de aquel juicio: haber escuchado. Haber tomado en serio a las víctimas. Haber demostrado que una democracia puede enfrentar el horror sin abandonar sus propias reglas”, subrayó con firmeza.

Un mensaje para el presente y el futuro regional

Para el mandatario, el impacto de aquel juicio histórico trasciende las fronteras, posicionándose como una lección viva para toda América Latina sobre cómo el Estado de derecho actúa como el único salvaguardas frente a la barbarie. Recordando la figura de Ana Frank, advirtió que “la barbarie nunca empieza de golpe”, sino “cuando el odio se vuelve parte de nuestras vidas”.

El presidente uruguayo concluyó su intervención señalando que el homenaje representa, fundamentalmente, un compromiso estricto con los desafíos contemporáneos: “Con serenidad, pero con firmeza, afirmamos que no hay convivencia democrática posible sin memoria, que no hay paz duradera sin justicia. Que no hay futuro digno si una sociedad acepta olvidar lo que alguna vez prometió no repetir”.

Galardonados e institucionalidad

La ceremonia fue inaugurada por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y contó con la presencia del embajador uruguayo ante la República Argentina, Diego Cánepa. Cabe destacar que el presidente Yamandú Orsi mantiene un estrecho lazo con los valores de la institución, habiendo sido premiado en la edición 2025 junto a los exmandatarios Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou por su permanente compromiso con la convivencia democrática.

Además del Tribunal de las Juntas, la edición 2026 de los Premios Ana Frank distinguió a una amplia lista de personalidades:

Felipe González: Expresidente del Gobierno de España, reconocido por su histórico aporte a la consolidación democrática y los procesos internacionales de paz.

Derechos Humanos y Resistencia: Homenaje póstumo a Sara Rus (sobreviviente de la Shoá e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y al célebre músico Luis Alberto Spinetta.

Sociedad Civil y Cultura: Las organizaciones de Medio Oriente Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol; la figura artística Moria Casán (por su defensa de la igualdad de género y los derechos LGBTIQ+); los actores Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia; y la escritora Claudia Piñeiro.

Educación y Periodismo: El periodista Ernesto Tenembaum; Mariano Jabonero (titular de la OEI); y Ronald Leopold (director de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam).

Asimismo, se otorgó el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, reconociendo iniciativas de inclusión lideradas por nuevas generaciones del continente. El Centro Ana Frank Argentina (CAFA), fundado en 2009, ejerce la representación oficial para Latinoamérica de la Anne Frank House de Ámsterdam y es reconocido formalmente como sitio de interés cultural por la Legislatura porteña.