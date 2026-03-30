Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

contra la ultraderecha

Yamandú Orsi participará en España de un encuentro de líderes progresistas

Orsi participará del encuentro convocado por la plataforma “Movilización Progresista Mundial” que se celebrará en Barcelona.

Orsi y Sánchez se reunirán en Barcelona.

Orsi y Sánchez se reunirán en Barcelona.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Atendiendo una invitación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente Yamandú Orsi viajará el próximo viernes 17 de abril a Barcelona, España, para participar de un encuentro de líderes de izquierda y progresistas convocado por la plataforma “Movilización Progresista Mundial”.

Movilización Progresista Mundial es una plataforma creada por el jerarca para “facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda”.

Entre los principales invitados están el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Asimismo, dirigentes socialistas y expresidentes de izquierda de todas partes del mundo también asistirán.

De acuerdo a lo informado por el diario El País, de Madrid, Sánchez indicó cómo “la ultraderecha ha tejido durante años una red de alianzas para propagar sus discursos nacionalpopulistas adaptados a cada país”. De esa manera constituyeron una “familia política ultra” que “colabora en la expansión de una agenda común”, bajo ideas como el rechazo a la inmigración y el combate de la ideología woke.

Orsi y Pedro Sánchez

El último encuentro entre ambos jerarcas se dio en julio del 2025, cuando Orsi mantuvo reuniones con Sánchez en Uruguay y también durante la participación de ambos en la cumbre Democracia Siempre, un encuentro presidencial organizado por el entonces mandatario chileno Gabriel Boric.

Según indica en su página web, la Movilización Progresista Mundial (GPM, por sus siglas en inglés) “ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”.

En simultáneo, precisa que su objetivo es el de “hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad”.

Te puede interesar