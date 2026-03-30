Yamandú Orsi participará en España de un encuentro de líderes progresistas

De acuerdo a lo informado por el diario El País, de Madrid, Sánchez indicó cómo “la ultraderecha ha tejido durante años una red de alianzas para propagar sus discursos nacionalpopulistas adaptados a cada país”. De esa manera constituyeron una “familia política ultra” que “colabora en la expansión de una agenda común”, bajo ideas como el rechazo a la inmigración y el combate de la ideología woke.

Orsi y Pedro Sánchez

El último encuentro entre ambos jerarcas se dio en julio del 2025, cuando Orsi mantuvo reuniones con Sánchez en Uruguay y también durante la participación de ambos en la cumbre Democracia Siempre, un encuentro presidencial organizado por el entonces mandatario chileno Gabriel Boric.

Según indica en su página web, la Movilización Progresista Mundial (GPM, por sus siglas en inglés) “ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”.

En simultáneo, precisa que su objetivo es el de “hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad”.