La mirada del INJU: ¿Cómo enfrentar la desigualdad juvenil en un país que envejece?

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de fortalecer la articulación institucional. El INJU, explicó, tiene un rol rector en materia de políticas de juventud, pero las respuestas no pueden provenir de un solo organismo. En ese marco, destacó la reciente creación del Consejo Interinstitucional de Juventudes, un ámbito que busca coordinar esfuerzos entre distintas dependencias del Estado.

Según Godoy, uno de los problemas históricos es la fragmentación de las políticas públicas. Si bien existe una inversión significativa en infancia y adolescencia, al llegar a la mayoría de edad se produce una suerte de “vacío” en términos de protección social. “A los 18 años hay una desinversión muy grande”, afirmó, señalando que este quiebre impacta especialmente en jóvenes que egresan de instituciones como el sistema de protección o el sistema penal adolescente.

Esta falta de continuidad, sostuvo, contribuye a profundizar problemáticas sociales que luego se vuelven más visibles, como la exclusión, la precariedad laboral o incluso situaciones de calle. Por ello, insistió en la necesidad de pensar políticas específicas para esa franja etaria que queda “descolgada” del sistema.

Juventud y pobreza

Godoy cuestionó una visión simplificada que asocia la vulnerabilidad exclusivamente con la infancia. Si bien reconoció la gravedad de la pobreza infantil, planteó que muchos de los adultos jóvenes que hoy enfrentan dificultades son, en realidad, los mismos niños que crecieron en contextos críticos.

Además, introdujo una perspectiva intergeneracional, muchos de los padres y madres de niños en situación de vulnerabilidad son también jóvenes. En este marco, el empleo aparece como una herramienta fundamental. La directora del INJU destacó como una de las principales medidas del actual gobierno la creación de 12.000 puestos de trabajo en modalidad de empleo protegido.

La propuesta se enmarca en la Ley Integral de Empleo, para ampliar el alcance de estas políticas, especialmente hacia pequeñas y medianas empresas y hacia el interior del país. Godoy remarcó que, en experiencias anteriores, la mayoría de las oportunidades se concentraban en Montevideo y Canelones, a pesar de que las tasas más altas de desempleo juvenil se registran en otras regiones.