Zavala: "El presupuesto hereda deudas ocultas y un déficit mucho mayor al previsto"

Esa diferencia, dijo, recorta recursos desde el primer año de gestión: “Nos saca de la caja un montón de dinero con el que contábamos para políticas inmediatas. Hay que hacer converger las cuentas públicas al mismo tiempo que atender las prioridades programáticas del país”.

Infancia y adolescencia en el centro del mensaje

Zavala destacó que el mensaje presupuestal prioriza a los sectores más vulnerables: “Está muy enfocado en la atención a la infancia y la adolescencia, programas, becas estudiantiles y mayores recursos para la ANEP son parte del núcleo central”.

Al mismo tiempo, reconoció que las inversiones en infraestructura —carreteras, hospitales y vivienda— quedaron por fuera del perímetro fiscal para no agravar el déficit. “Son unos 800 millones de dólares anuales que se financiarán a través de esquemas de apalancamiento, como la Corporación Vial o mecanismos similares a las PPP. Con un flujo menor de recursos presupuestales se emite inversión privada que se paga en plazos más largos”, explicó.

El diputado subrayó que estos mecanismos no son novedosos: “No lo inventamos nosotros. La Corporación Vial del Uruguay existe desde antes de los gobiernos frenteamplistas, y en el último período incluso se hizo una adaptación para carreteras bajo un modelo similar a las PPP. La lógica es la misma: con un poco de dinero presupuestal apalancar inversión privada para concretar obras ahora y pagarlas más adelante”.