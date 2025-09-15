Zavala: "Hacemos política de seguridad basada en evidencia, no a golpe de balde"

Ingreso de funcionarios

Uno de los puntos cosultados fue el número de efectivos policiales a incorporar. En primera instancia, se habló de dos mil ingresos, aunque finalmente el planteo se ajustó a 500. Al respecto, Zavala explicó que “hay ingreso de policías y también quinientos operadores penitenciarios, alcanzando los 1000 ingresos. Detalló además que la incorporación será escalonada y que dependerá de las condiciones económicas para alcanzar la meta inicial: “Iremos evaluando también a medida que avance el plan de gobierno y la economía uruguaya cuáles son las condiciones para llegar a esos dos mil que son el objetivo. Siguen siendo el objetivo”, subrayó.