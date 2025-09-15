El ministro del Interior, Carlos Negro, comparece este lunes ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para defender la propuesta presupuestal de su cartera. Desde el Frente Amplio (FA), el diputado y delegado Alejandro Zavala adelantó cuáles son las expectativas en torno a la instancia parlamentaria y valoró positivamente el planteo del Ejecutivo.
El Parlamento recibe a Carlos Negro
Zavala: "Hacemos política de seguridad basada en evidencia, no a golpe de balde"
En la antesala de la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, el diputado frentista Alejandro Zavala dijo que el FA respalda el presupuesto: "Es razonable".