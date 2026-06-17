Que está pasando con el crecimiento

El consumo volvió a desempeñar el papel de principal motor de la actividad económica, una característica frecuente en Uruguay. Sin embargo, cuando el crecimiento depende fundamentalmente del gasto de los hogares y no está acompañado por una expansión significativa de la inversión, surgen interrogantes sobre su sostenibilidad en el mediano plazo.

También contribuyeron positivamente las exportaciones de bienes y servicios, aunque en un contexto internacional caracterizado por una elevada incertidumbre y una demanda global menos dinámica que en años anteriores.

La inversión vuelve a ser la principal preocupación

El dato más relevante desde una perspectiva estructural es probablemente la caída de la inversión. La Formación Bruta de Capital Fijo registró una disminución de 3,1%, reflejando una realidad que Uruguay ha experimentado en varias oportunidades durante las últimas décadas: la fuerte dependencia de grandes proyectos de inversión para sostener el dinamismo económico.

La finalización de obras de gran porte vinculadas a infraestructura y emprendimientos específicos genera inevitablemente un efecto de comparación negativo. Cuando estos proyectos concluyen, resulta difícil reemplazar rápidamente el volumen de actividad que generaban. Y no se estpan viendo nuevos proyectos en el corto plazo, tema que parece ser una preocupación a nivel oficial. Es clara la necesidad de construir un proceso de inversión más diversificado y permanente, menos dependiente de megaproyectos puntuales y más apoyado en la expansión continua del sector privado.

La inversión no solamente impulsa la actividad económica presente; también determina la capacidad futura de crecimiento, productividad y generación de empleo. Por ello, una caída persistente en este indicador suele ser observada con preocupación por los analistas económicos.

Agro y construcción: dos sectores que explican parte de la desaceleración

La evolución sectorial muestra además algunas debilidades importantes. El sector agropecuario registró una caída interanual de 3,7%, afectado principalmente por condiciones climáticas adversas y por los efectos de la sequía sobre diversas actividades productivas. Aunque el agro continúa siendo uno de los pilares de la economía uruguaya, su desempeño sigue altamente condicionado por factores climáticos que escapan al control de productores y autoridades.

Por su parte, la construcción disminuyó 3,4%, reflejando una menor ejecución de obras de infraestructura y la finalización de proyectos de inversión de gran escala que habían impulsado la actividad en años anteriores.

Dado el peso que ambos sectores tienen sobre el conjunto de la economía, sus dificultades contribuyen a explicar buena parte del bajo crecimiento observado durante el trimestre.

Más allá del dato coyuntural

La discusión no debería concentrarse únicamente en si la economía creció 0,9% o 1,6%. El problema de fondo es otro. Uruguay enfrenta desde hace varios años una dificultad para sostener tasas de crecimiento elevadas y permanentes. La economía muestra capacidad para crecer moderadamente cuando el contexto internacional es favorable o cuando existen grandes inversiones en ejecución, pero encuentra mayores dificultades para consolidar un proceso de expansión sostenido basado en aumentos significativos de productividad.

Esta realidad se vincula con desafíos estructurales ampliamente identificados: el tamaño reducido del mercado interno, los costos de producción, la limitada incorporación tecnológica en algunos sectores, las dificultades de inserción internacional y una productividad que crece más lentamente que en otras economías.

El desafío de crecer más

La revisión a la baja de las proyecciones oficiales constituye una señal de prudencia y realismo por parte del equipo económico. Sin embargo, también refleja que el contexto actual es menos favorable de lo previsto inicialmente. La buena noticia es que Uruguay mantiene estabilidad macroeconómica, inflación controlada, un sistema financiero sólido y niveles relativamente bajos de desempleo en comparación con otros momentos de su historia reciente. La mala noticia es que esos elementos, aunque necesarios, no son suficientes para garantizar un crecimiento vigoroso. La experiencia internacional muestra que las economías que logran aumentar sostenidamente los ingresos de su población son aquellas que consiguen elevar la inversión, incorporar tecnología, diversificar su estructura productiva y mejorar sistemáticamente su productividad.

Los datos del primer trimestre muestran una economía que sigue creciendo, pero que aún no encuentra un motor suficientemente potente para acelerar su marcha. El desafío para los próximos años será precisamente ese: transformar la estabilidad en crecimiento sostenido y convertir la recuperación coyuntural en una trayectoria de desarrollo más dinámica y duradera.