Secretario de la AIAF sobre resolución de FIFA: "Se empaña el Mundial por esto"

"Es una tontería que la FIFA se meta en esta situación por una expulsión de una fecha que debería cumplirse de manera automática", sostuvo. "Se empaña todo el mundial, que a nivel de fútbol es muy bueno. Es una pena que se enchastre por esto", agregó.

La Comisión Disciplinara e injerencia de los estados en la FIFA

González Mullin detalló en Tarde de Fútbol, que la Comisión Disciplinaria se basó en el artículo 27 el cuál "les permite suspender de forma parcial o total una sanción". Sin embargo, a su entender, este articulado "no se ajusta" y "no tiene asidero" al caso de Balegun porque el mismo se utiliza para "sanciones de largo plazo y no para suspensiones automáticas".

El abogado también fue consultado sobre si hubo una interferencia de Estados Unidos en la FIFA para revertir la sanción, algo que podría implicar la exclusión y sanción a la federación.

Pese a que "la FIFA prohíbe la injerencia de los estados en el fútbol", si hay un pedido por parte de un estado, "lo lógico es que se niegue el pedido por lo que no existe la injerencia". Sin embargo, aclaró que en caso de que un pedido sea aceptado, "no es injerencia y no van a suspender a EEUU porque el responsable final es la FIFA".