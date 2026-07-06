CBF y Conmebol respaldaron a Claus luego de que Trump lo catalogara como "árbitro sospechoso"

"La CBF reafirma su compromiso con la verdad, con la transparencia y con la defensa intransigente de sus profesionales", finalizó el comunicado en respaldo al árbitro Rapahel Claus.

Por su parte, la Conmbeol también se pronunció ante las declaraciones de Donald Trump, reconociendo "la trayectoria, profesionalismo, honestidad, independencia e idoneidad profesional del árbitro sudamericano Raphael Claus, ampliamente demostradas a lo largo de su destacada trayectoria en el arbitraje internacional".

"En ese sentido, manifiesta su pleno e irrestricto respaldo a su labor, reafirmando su confianza en su profesionalismo, integridad y en el compromiso con el que desempeña sus funciones al servicio del fútbol mundial", agregó.

Los dichos de Trump

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre su pedido a la FIFA para que revisaran la sanción impuesta a Florian Balogun, al entender que "no fue falta". En ese sentido apuntó en contra de Rapahel Claus, a quien tildó de "árbitro sospechoso" por su pasado.

"Eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado", apuntó el mandatario-