Este viernes volverán a reunirse los representantes del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en una nueva instancia de negociación del convenio colectivo de la banca pública. La delegación estará respaldada por una concentración de trabajadores de los bancos República, Hipotecario, de Seguros, Central y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
nuevo convenio colectivo
AEBU convoca a concentrarse frente a la Dinatra; destaca avances en negociación
Los representantes de AEBU se reunirán este viernes con autoridades de los bancos públicos para continuar con las negociaciones.