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Sindicales Dinatra |

nuevo convenio colectivo

AEBU convoca a concentrarse frente a la Dinatra; destaca avances en negociación

Los representantes de AEBU se reunirán este viernes con autoridades de los bancos públicos para continuar con las negociaciones.

Bancarios se concentran frente a la Dinatra.

Bancarios se concentran frente a la Dinatra.

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Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes volverán a reunirse los representantes del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en una nueva instancia de negociación del convenio colectivo de la banca pública. La delegación estará respaldada por una concentración de trabajadores de los bancos República, Hipotecario, de Seguros, Central y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Destaca el Consejo de Sector Financiero Oficial de AEBU que, tras semanas de movilizaciones que incluyeron paros sorpresivos, asambleas de base y reuniones con autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de los ministerios de Economía y Trabajo, la negociación del convenio colectivo alcanzó una etapa determinante.

Entre los avances, el sindicato logró que los derechos conquistados en convenios anteriores se mantengan como piso del nuevo preacuerdo. Esto apunta a proteger el salario real sin pérdida, resguardando el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores en el escenario económico de 2026.

Asimismo, el consejo señaló progresos en condiciones de trabajo, con logros en materia de género y cuidados. Estos se suman a un avance clave: la participación del sindicato en la discusión de los presupuestos para los bancos oficiales. Esa incidencia en los compromisos de gestión durante 2025 posibilitó que hoy se esté reponiendo el 100% de las vacantes.

Un eventual nuevo convenio contemplaría además la creación de un grupo de discusión sobre estructuras y dotación en todos los bancos oficiales, destaca AEBU.

Frente a la Dinatra

La próxima instancia de negociación se desarrollará este viernes 10 de abril a las 12:30 en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en 25 de Mayo 737.

Por esta razón, el sindicato convocó a delegadas y delegados de todas las oficinas y sucursales del BROU, BSE, BCU, BHU y ANV, así como a las comisiones representativas, a concentrarse desde las 12 horas en la puerta del MTSS para acompañar a la delegación de AEBU.

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