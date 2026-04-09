AEBU convoca a concentrarse frente a la Dinatra; destaca avances en negociación

Asimismo, el consejo señaló progresos en condiciones de trabajo, con logros en materia de género y cuidados. Estos se suman a un avance clave: la participación del sindicato en la discusión de los presupuestos para los bancos oficiales. Esa incidencia en los compromisos de gestión durante 2025 posibilitó que hoy se esté reponiendo el 100% de las vacantes.

Un eventual nuevo convenio contemplaría además la creación de un grupo de discusión sobre estructuras y dotación en todos los bancos oficiales, destaca AEBU.

Frente a la Dinatra

La próxima instancia de negociación se desarrollará este viernes 10 de abril a las 12:30 en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en 25 de Mayo 737.

Por esta razón, el sindicato convocó a delegadas y delegados de todas las oficinas y sucursales del BROU, BSE, BCU, BHU y ANV, así como a las comisiones representativas, a concentrarse desde las 12 horas en la puerta del MTSS para acompañar a la delegación de AEBU.