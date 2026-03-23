AEBU profundiza medidas: sin guardias en cajeros y corte de horas extra

AEBU en Legítima Defensa

Por otra parte, la presidenta de AEBU, María Eugenia Estoup, y Umpiérrez, indicaron en el programa Legítima Defensa (Caras y Caretas), que más allá de los contenidos salariales y de derechos que habitualmente se incluyen los convenios, es importante que el próximo "tenga un fuerte componente programático".

Indicaron que eso se debe a que, desde algunos años, "se viene apreciando una caída de la participación en el mercado de los bancos oficiales", es decir el Banco República, Banco Hipotecario y Banco de Seguros del Estado.

"Nosotros entendemos que esto se viene dando por una baja calidad en el servicio, sobre todo en la atención en sucursales, donde hay una falta de dotación y de estructuras claramente definidas para que se cumpla la tarea de buena manera", agregó Umpiérrez.

Por eso, el objetivo del sindicato en la negociación del convenio es "salir con un ámbito jerarquizado que ponga sobre la mesa las condiciones de trabajo de los compañeros, pero también las condiciones de servicio que estamos ofreciendo a los clientes".