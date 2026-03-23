Los trabajadores de la banca oficial intensifican las medidas de lucha ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. Así lo decidió el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU que aprobó el corte de las guardias de ATM (cajeros automáticos) en el BROU desde las 18 horas y la continuidad del corte de horas extra.
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AEBU profundiza medidas: sin guardias en cajeros y corte de horas extra
Todavía no hay avances en la negociación por un nuevo convenio colectivo para la banca oficial por lo que AEBU decidió profundizar las medidas.