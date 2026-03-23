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AEBU profundiza medidas: sin guardias en cajeros y corte de horas extra

Todavía no hay avances en la negociación por un nuevo convenio colectivo para la banca oficial por lo que AEBU decidió profundizar las medidas.

Bancarios movilizados por nuevo convenio.

Bancarios movilizados por nuevo convenio.

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Por Fabián Tapia

Los trabajadores de la banca oficial intensifican las medidas de lucha ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. Así lo decidió el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU que aprobó el corte de las guardias de ATM (cajeros automáticos) en el BROU desde las 18 horas y la continuidad del corte de horas extra.

AEBU adoptó la medida tras el último ámbito de negociación, que se realizó el pasado jueves 19 de marzo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y en un proceso que aún no registra avances significativos para el sindicato.

Las partes volverán a reunirse el próximo viernes 10 de abril. El presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, Roberto Umpiérrez, indicó que aún queda mucho por discutir y que se plantearán en la instancia temas clave como las condiciones trabajo y el régimen de descansos en el Hospital del BSE, y la descentralización de cargos.

AEBU en Legítima Defensa

Por otra parte, la presidenta de AEBU, María Eugenia Estoup, y Umpiérrez, indicaron en el programa Legítima Defensa (Caras y Caretas), que más allá de los contenidos salariales y de derechos que habitualmente se incluyen los convenios, es importante que el próximo "tenga un fuerte componente programático".

Indicaron que eso se debe a que, desde algunos años, "se viene apreciando una caída de la participación en el mercado de los bancos oficiales", es decir el Banco República, Banco Hipotecario y Banco de Seguros del Estado.

"Nosotros entendemos que esto se viene dando por una baja calidad en el servicio, sobre todo en la atención en sucursales, donde hay una falta de dotación y de estructuras claramente definidas para que se cumpla la tarea de buena manera", agregó Umpiérrez.

Por eso, el objetivo del sindicato en la negociación del convenio es "salir con un ámbito jerarquizado que ponga sobre la mesa las condiciones de trabajo de los compañeros, pero también las condiciones de servicio que estamos ofreciendo a los clientes".

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