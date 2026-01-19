UTE planea incrementar la plantilla en unos 100 funcionarios

La directora de la empresa, Ximena Caporale, señaló que durante la anterior gestión hubo “bastantes pérdidas” de plazas laborales, lo que entienden que “claramente no es bueno para UTE”. Adelantó que se podrá incrementar la plantilla en una centena de personas este año en la medida en que la empresa cumpla sus objetivos.

Saldivia dijo que en Montevideo, cuando hay interrupciones del servicio importantes, “hay camionetas y hay equipos pero falta personal operativo”. También señaló que, mientras al año se queman habitualmente unos 50 transformadores, en dos días de diciembre de 2025 -por las altas temperaturas- se quemaron 20. Esto evidencia, según indicó, que algunos debían ser recambiados y no se hizo a tiempo.

UTE realiza un relevamiento

La directora de UTE dijo que se está revisando si durante el anterior gobierno “los recursos se destinaron efectivamente a los puntos más críticos del sistema, si se priorizó el fortalecimiento de las zonas con mayores vulnerabilidades, o si se avanzó en la expansión de redes sin acompañar esos procesos con los refuerzos estructurales necesarios para garantizar robustez, confiabilidad y capacidad de respuesta”. “Las cifras de inversión pueden ser elevadas, pero si no están correctamente orientadas, el resultado es el mismo que no invertir”, agregó.