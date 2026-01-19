Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

Plazas laborales

UTE planea incrementar la plantilla en unos 100 funcionarios

El sindicato de UTE (AUTE) asegura que para funcionar bien la empresa necesitaba 8.500 personas y que hoy su plantilla es de 6.200.

UTE aumentará su plantilla para 2026.

UTE aumentará su plantilla para 2026.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las empresas públicas han perdido funcionarios por decisión de la administración anterior y en algunos casos como UTE se han visto desbordados en las últimas semanas sin poder dar la mejor respuesta a los usuarios.

Luego de los cortes de luz ocurridos en los últimos días del año pasado y de la afectación del servicio en varias zonas que provocó el temporal del 10 de enero, el principal sindicato de UTE (AUTE) salió a marcar con fuerza que la empresa pública necesita más personal y mayor mantenimiento de sus instalaciones. Por su parte, el directorio del ente dice que valora el esfuerzo que hicieron los funcionarios en esos días complicados y planea incrementar la plantilla en unas 100 personas en 2026.

El presidente de AUTE, Jhony Saldivia, dijo a El País que un estudio de una consultora realizado en 2010 concluyó que para funcionar bien la empresa necesitaba 8.500 personas y que hoy su plantilla es de 6.200. En 2020 se adoptó el criterio de cubrir solo una de cada tres vacantes. Si bien en la actual gestión se cambió esa política y se definió que por cada baja se realizará una alta, igual se requiere más personal, dijo el dirigente sindical.

La directora de la empresa, Ximena Caporale, señaló que durante la anterior gestión hubo “bastantes pérdidas” de plazas laborales, lo que entienden que “claramente no es bueno para UTE”. Adelantó que se podrá incrementar la plantilla en una centena de personas este año en la medida en que la empresa cumpla sus objetivos.

Saldivia dijo que en Montevideo, cuando hay interrupciones del servicio importantes, “hay camionetas y hay equipos pero falta personal operativo”. También señaló que, mientras al año se queman habitualmente unos 50 transformadores, en dos días de diciembre de 2025 -por las altas temperaturas- se quemaron 20. Esto evidencia, según indicó, que algunos debían ser recambiados y no se hizo a tiempo.

UTE realiza un relevamiento

La directora de UTE dijo que se está revisando si durante el anterior gobierno “los recursos se destinaron efectivamente a los puntos más críticos del sistema, si se priorizó el fortalecimiento de las zonas con mayores vulnerabilidades, o si se avanzó en la expansión de redes sin acompañar esos procesos con los refuerzos estructurales necesarios para garantizar robustez, confiabilidad y capacidad de respuesta”. “Las cifras de inversión pueden ser elevadas, pero si no están correctamente orientadas, el resultado es el mismo que no invertir”, agregó.

Dejá tu comentario

Te puede interesar