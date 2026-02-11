Marcelo Abdala: "Hay que concretar los compromisos que se asumieron en las elecciones"

El presidente del Pit-Cnt destacó que China logró “sacar a más de 800 millones de chinos de la pobreza” y que “tienen un cuidado especial con los niños”. Estos elementos “no son para trasladar mecánicamente a Uruguay, porque obviamente que hay culturas distintas, regímenes diferentes, pero bueno, para nosotros es importante tener la cooperación de la central sindical desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo que está dando que hablar”, comentó.

Acuerdo con ACFTU

Contó que en un plazo no superior a 90 días van a firmar un acuerdo de cooperación con ACFTU y que invitaron a la central china a estar presente en Uruguay en la conmemoración de los 60 años de la fundación de la CNT, en octubre, al tiempo que el Pit-Cnt fue invitado a participar en actividades en el país asiático en el segundo semestre del año.

Por otra parte, Abdala sostuvo que el Pit-Cnt organizará una serie de actividades en el año con foco en la seguridad social, y afirmó que aspiran a que “el diálogo social en materia de seguridad social se convierta en una negociación concreta con avances”. “Porque hasta ahora la perspectiva que tiene el movimiento sindical… ha habido seminarios, ha habido encuentros, ha habido conversaciones, pero bueno, hay que concretar las cosas y hay compromisos que se han asumido con la población en la elección”, remarcó. Recordó que el Pit-Cnt tiene una propuesta para una reforma de la seguridad social “alternativa” a la ley aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Queremos acelerar el trámite en ese campo y seguramente el plan empiece por muchas actividades, asambleas, acciones y reuniones vecinales, para que ese ámbito tome forma en acuerdos de avance para la población”, destacó.