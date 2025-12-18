Preocupa al Pit-Cnt la inseguridad en el sector pesquero y la intransigencia patronal

Para la central, el hecho refleja "el deplorable estado de situación en el sector pesquero, que se viene denunciando incansablemente por el sindicato y por el Pit-Cnt desde hace varios años".

Preocupación sindical

Ante estos hechos, destaca el Pit-Cnt, que observa "con profunda preocupación la intransigencia de las patronales del sector que se niegan a participar en ámbitos de negociación, hecho que imposibilita resolver los graves problemas que atraviesa el sector donde los trabajadores del mar se desempeñan".

"No queremos lamentar una tragedia en el sector marítimo donde trabajadores pierdan su vida por estar desempeñando sus tareas en condiciones inhumanas", concluye el PIT-CNT.

La situación de inseguridad en los barcos y de intransigencia de las patronales de la pesca quedó en evidencia a comienzos de año durante el largo conflicto registrado en el sector.

Además del caso del Calon 2, este año se registraron otros incidentes que involucraron a barcos pesqueros. El más importante, en octubre, cuando uno de los buques de la flota pesquera hizo agua al estar en plena faena en altamar.