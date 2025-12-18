Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales pesquero | Pit-Cnt |

en la línea de flotación

Preocupa al Pit-Cnt la inseguridad en el sector pesquero y la intransigencia patronal

Esta semana un barco pesquero estuvo a punto de hundirse evidenciando así la inseguridad que reina en el sector.

Preocupa inseguridad en la pesca.

 Federico Gutierrez/ FocoUy
Por Pablo Silva Galván

El Pit-Cnt manifestó su preocupación por la situación en la industria de la pesca y la "intransigencia" de los empresarios del sector pesquero que se niegan a participar en ámbitos de negociación, hecho que imposibilita resolver los graves problemas que atraviesa el sector". Esta semana un barco pesquero estuvo a punto de hundirse por las malas condiciones de seguridad.

Señala el Secretariado Ejecutivo de la central sindical "su más absoluta preocupación por los hechos acontecidos el 15/12 en el sector pesquero, donde una vez más, una embarcación con trabajadores estuvo a punto de hundirse debido a la profunda precariedad en la que se encontraba".

La noche del lunes 15 de diciembre, el buque pesquero Calon 2 estuvo a punto de hundirse, poniendo en riesgo la vida de su tripulación, por las malas condiciones de seguridad. Un video compartido por el Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) puso en evidencia el hecho.

Para la central, el hecho refleja "el deplorable estado de situación en el sector pesquero, que se viene denunciando incansablemente por el sindicato y por el Pit-Cnt desde hace varios años".

Preocupación sindical

Ante estos hechos, destaca el Pit-Cnt, que observa "con profunda preocupación la intransigencia de las patronales del sector que se niegan a participar en ámbitos de negociación, hecho que imposibilita resolver los graves problemas que atraviesa el sector donde los trabajadores del mar se desempeñan".

"No queremos lamentar una tragedia en el sector marítimo donde trabajadores pierdan su vida por estar desempeñando sus tareas en condiciones inhumanas", concluye el PIT-CNT.

La situación de inseguridad en los barcos y de intransigencia de las patronales de la pesca quedó en evidencia a comienzos de año durante el largo conflicto registrado en el sector.

Además del caso del Calon 2, este año se registraron otros incidentes que involucraron a barcos pesqueros. El más importante, en octubre, cuando uno de los buques de la flota pesquera hizo agua al estar en plena faena en altamar.

