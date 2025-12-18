El Pit-Cnt manifestó su preocupación por la situación en la industria de la pesca y la "intransigencia" de los empresarios del sector pesquero que se niegan a participar en ámbitos de negociación, hecho que imposibilita resolver los graves problemas que atraviesa el sector". Esta semana un barco pesquero estuvo a punto de hundirse por las malas condiciones de seguridad.
en la línea de flotación
Preocupa al Pit-Cnt la inseguridad en el sector pesquero y la intransigencia patronal
Esta semana un barco pesquero estuvo a punto de hundirse evidenciando así la inseguridad que reina en el sector.