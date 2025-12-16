Los trabajadores del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) se declararon en conflicto reclamando retomar la discusión para un nuevo convenio colectivo. En ese marco rechazan la designación directa de una gerenta interina, razón por la que realizaron un paro de actividades el pasado viernes 12 de diciembre.
reclaman convenio
Inefop: Trabajadores paran en rechazo a designación directa y por reactivar negociación colectiva
Para el Sinefop es "imprescindible" retomar la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores del organismo.