Inefop: Trabajadores paran en rechazo a designación directa y por reactivar negociación colectiva

Asimismo, Sinefop entiende imprescindible fijar una fecha de inicio para retomar la negociación del convenio colectivo, "cuya plataforma ya se encuentra en la órbita del Consejo Directivo, y a esto se suma el conflicto generado por la modificación unilateral en el sistema de trabajo semipresencial".

Conflicto y paro

Señala que el diferendo se desató cuando el sindicato tomó conocimiento de que el Consejo Directivo "había resuelto avanzar con una contratación directa para una gerencia interina". Ante este escenario, la asamblea sindical solicitó una instancia bipartita, "sin que se registraran avances sustanciales ni acuerdos".

Por tal motivo, el Sinefop se declaró en conflicto y resolvió convocar a un paro de actividades de 24 horas en todo el país para el viernes 12.

Simultáneamente, el sindicato había planteado la necesidad de retomar la discusión del convenio colectivo en este período, dado que el anterior fue firmado sin fecha de vencimiento para evitar su caída como consecuencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC).