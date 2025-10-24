Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Jorge Bermúdez |

irregularidades

Asamblea de la FUS expulsó a Jorge Bermúdez

Bermúdez fue impedido de hablar en la asamblea la que finalmente decidió su expulsión del gremio junto al exsecretario de Finanzas de la FUS.

Bermúdez expulsado de la FUS.

Bermúdez expulsado de la FUS.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La asamblea de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) expulsó a su exsecretario general, Jorge Bermúdez, y anunció que lo denunciará penalmente. También fue expulsado el exsecretario de Finanzas, Héctor dos Santos.

Según informa Radio Montecarlo, la decisión se dio este viernes en una asamblea, realizada en el Polideportivo de Canelones, en la que el gremialista fue abucheado y silbado al momento de dar un discurso.

Además, en la misma cita la FUS resolvió expulsar al exsecretario de Finanzas, Héctor dos Santos

Bermúdez ha sido acusado de una serie de irregularidades en la gestión. Lo acusan de no declarar millones de pesos en gastos efectuados cuando era secretario general.

Tras la decisión de la asamblea, Bermúdez se retiró silbado por los presentes y abucheado.

Denuncia maniobra

El dirigente sostiene que las acusaciones “son falsas” y que la situación denunciada fue maliciosamente distorsionada. “Lo que hay acá en el fondo es una operación política en contra de quienes pensamos distinto sobre la conducción actual de la FUS”, afirmó en declaraciones a Caras y Caretas a poco de conocerse las primeras denuncias.

Se mostró indignado por lo que considera una “difamación” y aseguró que iniciará acciones legales junto a su abogado. “Ni yo ni el secretario de Finanzas tenemos ninguna cuenta personal donde se reciba dinero del Fondo de Formación. Eso es mentira. Es una canallada”, sentenció.

Más allá del eje financiero, Bermúdez apunta directamente al actual liderazgo de la FUS, al que acusa de haber roto con los principios históricos de unidad y debate de ideas que caracterizaron al sindicato. “Hoy se intenta ensuciar a compañeros porque algunos creen que ese es el camino en política sindical. Nosotros estamos absolutamente lejos de eso”, declaró.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar