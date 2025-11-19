Así fue el reclamo del personal de salud que se escuchó frente a Torre Ejecutiva

El dirigente señaló que el objetivo del gremio es acceder a una salida digna, con ingresos que permitan transitar los últimos años de vida en mejores condiciones. Mencionó que muchos funcionarios llegan a la jubilación con deterioro físico y mental, y con remuneraciones insuficientes, una situación que, afirmó, debe cambiar. También reclamó restituir la atención del Banco de Seguros del Estado en casos de accidentes laborales y cuestionó la existencia de diferencias que, según dijo, generan trabajadores “de primera y de segunda”.

Seguridad e inequidad salarial

En materia de seguridad, Pereira reclamó acciones del Ministerio del Interior para proteger a los funcionarios, especialmente a las trabajadoras, que representan la mayoría de las víctimas de agresiones en centros de salud. Aseguró que no corresponde que los propios trabajadores formulen soluciones a problemas de seguridad pública y apeló a que las autoridades actúen con celeridad.

Otro punto destacado fue la inequidad salarial dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pereira señaló la existencia de remuneraciones muy superiores en algunos sectores, mientras que el personal de la salud pública percibe ingresos considerablemente más bajos. Planteó que los recursos destinados a ASSE deben fortalecerse para mejorar la situación del funcionariado.

Tercerización

La concentración también puso el foco en la tercerización de servicios dentro de ASSE. El sindicato insistió en la necesidad de presupuestar a trabajadores con más de una década de tareas continuas, quienes han pasado por sucesivas empresas sin lograr estabilidad. Para la FFSP, esta situación vulnera derechos básicos y debe ser corregida.

Finalmente, Pereira reafirmó la importancia de garantizar prestaciones y servicios adecuados para los trabajadores. Indicó que el gremio ya logró revertir intentos de recortes, pero reclamó la disponibilidad efectiva de recursos para asegurar insumos y exámenes en tiempo y forma. Según sostuvo, la asistencia integral al personal no puede quedar supeditada a postergaciones y requiere una respuesta inmediata del Estado.