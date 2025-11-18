Los trabajadores de la educación privada paralizan este miércoles sus tareas en el marco de las negociaciones en el Consejo de Salarios. La jornada incluye una asamblea de carácter nacional con la finalidad de definir y tratar los temas que posteriormente serán planteados formalmente ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Paro de 24 horas este miércoles de los trabajadores de la educación privada
Loa trabajadores reclaman menoras salariales y agilizar las negociaciones en el Consejo de Salario del sector.