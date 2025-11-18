Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

por negociación

Paro de 24 horas este miércoles de los trabajadores de la educación privada

Loa trabajadores reclaman menoras salariales y agilizar las negociaciones en el Consejo de Salario del sector.

Sintep para y se reúne en asamblea.

Sintep para y se reúne en asamblea.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los trabajadores de la educación privada paralizan este miércoles sus tareas en el marco de las negociaciones en el Consejo de Salarios. La jornada incluye una asamblea de carácter nacional con la finalidad de definir y tratar los temas que posteriormente serán planteados formalmente ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep) ha movilizado a "miles de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada" que paralizarán sus actividades durante el día. En un comunicado publicado en su página web, Sintep aseguró que el objetivo principal es "concretar un convenio que mejore nuestras condiciones de vida".

Las demandas se centran en mejoras económicas y la ampliación de derechos laborales. Uno de los puntos más importantes es el reclamo por el crecimiento de salario real y el aumento del salario real. Para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, el sindicato reivindica la implementación de correctivos semestrales para no perder poder de compra.

Trabajadores y beneficios

En materia de licencias y beneficios, los objetivos de Sintep incluyen la ampliación de la licencia por salud y para el cuidado de la salud, así como la extensión del descanso por maternidad y la mejora de la licencia por estudio.

Un reclamo específico, fundamental para la base sindical, es la exigencia del pago de la antigüedad para los trabajadores pertenecientes a la enseñanza no formal.

Dejá tu comentario

Te puede interesar